39 cadaveri nel container in un camion proveniente dalla Bulgaria: diramate le immagini del conducente

Ritrovamento da film dell’orrore in un automezzo proveniente dalla Bulgaria.

A Grays, cittadina da 30.000 abitanti nell’Essex (nel sud-est dell’Inghilterra), un automezzo è stato fermato intorno alle due di notte in un sito industriale di zona e all’interno del container sono stati trovati i corpi senza vita di trentanove persone (tra cui un adolescente).

Una scoperta macabra su cui le forze dell’ordine stanno ancora indagando.

Fonti locali della polizia hanno dichiarato circa quanto accaduto: “Si tratta di una vicenda tragica in cui una grande quantità di persone hanno perso le loro vite. Le nostre inchieste sono in corso d’opera per stabilire quanto accaduto“.

Per il momento l’autista del mezzo – un nordirlandese di 25 anni – è stato arrestato per omicdio.

Secondo quanto riportato dai media britannici, il camion sarebbe giunto dalla Bulgaria e sarebbe approdato in prima battuta in Galles.

AGGIORNAMENTO 24 OTTOBRE: I tabloid inglesi hanno pubblicato le immagini del presunto autista del camion all’interno del quale sono stati trovati i cadaveri di 39 persone (presumibilmente migranti).

Si tratterebbe di Mo Robinson, nord irlandese di 25 anni.

Le forze dell’ordine non hanno confermato l’identità del protagonista di questa terribile vicenda ma le indagini dei tabloid (tra cui Metro) hanno portato a individuare in questo 25enne il conducente dell’automezzo in questione: sono tantissime le coincidenze notate andando a guardare il profilo su Facebook del giovane.

Avvicinata da Belfast Live, la famiglia di Robinson ha dichiarato di non essere stata riuscita a mettersi in contatto con lui dal momento in cui la notizia ha preso a circolare.