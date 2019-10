Cotto e Mangiato, ricetta 24 Ottobre: frittata fagiolini e patate

Giovedì 24 ottobre, la cucina di Cotto e Mangiato ha proposto una ricetta, preparata sempre dalla bella Tessa Gelisio, davvero gustosa. Stiamo parlando della frittata fagiolini e patate.

La ricetta della frittata fagiolini e patate

Gli ingredienti sono:

70 GR di cipolle

120 GR di patate

100 GR di fagiolini verdi

70 GR di spinaci

6 uova

Pecorino romano

La preparazione

In una padella soffriggere la cipolla con olio e aggiungere le patate tagliate a dadini. In una pentola lessare i fagiolini, e aggiungere gli spinaci a metà cottura nella stessa pentola. Quando saranno pronti, sminuzziamo le verdure tutte insieme. Poi prendiamo una terrina, e amalgamiamo patate e verdure aggiungendo sei uova sbatutte e pecorino a piacere.

La cottura va ultimata in forno a 180 gradi per 20 minuti. Si consiglia di adagiare il composto su carta forno bagnata per consentire alla frittata di non seccarsi e di rimanere morbida. E il pranzo è servito.