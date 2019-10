Floriana Messina: “Rispetto al Grande Fratello, ho la quinta di seno e il naso rifatto”

Attraverso le pagine del settimanale “Chi”, Floriana Messina, ex concorrente del “Grande Fratello”, si racconta, facendo delle dichiarazioni hot..

Da quando si è conclusa la sua esperienza nella Casa del “Grande Fratello”, la vita di Floriana Messina è molto cambiata. La gieffina, attraverso le pagine del settimanale “Chi” che l’ha intervistata, si è raccontata, rivelando di essere corteggiata da molti calciatori:

“Una marea, ma non solo del Napoli e in Italia. Tutto succede su Instagram, attraverso i contatti privati. Ci provano con me calciatori del Manchester City, del Bayern Monaco, incredibile. La partenza è il classico invito a cena o il “kiss”. La lista è lunga. Tra gli stranieri posso dire Sergio “Kun” Aguero e Jerome Boateng, cognato di Melissa Satta. Tra gli italiani preferisco non fare nomi. Però ammetto che quelli dell’Inter si danno da fare. Ne ho contati cinque, anzi sei. Mauro Icardi? No. Lui è un bravo ragazzo. Wanda Nara ha avuto fortuna: bello, fedele, ricco”.

Floriana Messina: “Per il Napoli potrei spogliarmi, ma sogno di recitare in un cinepanettone”

Accanita tifosa del Napoli, Floriana potrebbe spogliarsi per la sua squadra del cuore:

“Tutti i tifosi mi chiedono uno spogliarello. Chi vivrà, vedrà. Conduco un programma di calcio per una tv locale, ma faccio un appello al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: io sogno di recitare in un cinepanettone”.

Dopo il “Grande Fratello”, Floriana ha ceduto a qualche ritocco estetico:

“Rispetto al Grande Fratello ora ho la quinta di seno, naso rifatto, seguo dieta e accorgimenti”.

Maria Rita Gagliardi