Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 ottobre 2019: il Leone ha una carta vincente per novembre

Giovedì 24 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È probabile che in questi giorni ci sia la necessità di recuperare un rapporto, ma anche un po’ di stanchezza che viene maturata soprattutto nei weekend. Pare che nelle giornate di sabato e domenica ci sia sempre da discutere o magari un impegno sia un po’ più pesante da sopportare. Per fortuna tu hai le spalle larghe, però è probabile che in questo momento ci sia qualcosa da chiarire. Fino alla fine di novembre sei comunque protetto da un ottimo Giove, poi bisogna rivedere alcune scelte personali: ne parlerò;

Toro. Giovedì e venerdì sono giornate di buon recupero, anche se devo dirlo sinceramente: ottobre non è che sia proprio splendido per i sentimenti. Insomma, nessuno ti mette in discussione però il partner è lontano, forse ci sono gelosie. È probabile che tu sai un po’ più impetuoso anche nel rivelare i tuoi sentimenti, e questo persino se hai un bella storia perché vuoi avere delle garanzie e le pretendi a viva voce;

Gemelli. È chiaro che bisogna lottare, lottare con una svolta che ci sarà da dicembre o magari in questi giorni soprattutto quelli che hanno una crisi di lavoro sanno che dovranno fare delle scelte entro e non oltre dicembre 2019. In queste ore sarebbe il caso di riposare ma come si fa a dire di riposare a un Gemelli? Un segno zodiacale che avrebbe bisogno di giornate lunghe 48 ore per riuscire a fare tutto quello che ha in mente. Sabato e domenica saranno giornate importanti per i sentimenti;

Cancro. Se hai un’attività in proprio è normale che adesso tu debba rimboccarti le maniche e cercare di risolvere qualche problema. Anche situazioni stagnanti, non per colpa tua. Lo sai: il solito Saturno che non blocca ma porta sempre una lotta. Io credo che la maggioranza dei Cancro sia d’accordo con me. Pare che da un anno e più la vita sia sempre una lotta continua. Ora, a certi segni zodiacali come il Leone e l’Ariete ciò può anche piacere, ma al Cancro no. Ci vuole fermezza. Ogni tanto ci vorrebbe qualche bacio in più, un po’ di serenità in amore per esempio

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ha una grande dose di energia che sarà ancora più impetuosa a novembre. È probabile che tu a novembre possa giocare una carta vincente, che possa girare anche una frittata a tuo favore. In questi giorni direi di fare progetti importanti in vista del prossimo mese. Dal punto di vista delle relazioni ancora non abbiamo il grande cielo di fine ottobre, però possiamo parlare di opportunità già dal 28;

Vergine. Avere la Luna nel segno significa anche avere le idee chiare, solo che in particolare gli uomini del segno ora sono più impegnati con le questioni professionali che in altro e ciò comporta anche una revisione in amore. Non tutti sono in crisi, naturalmente, però persino le coppie più forti da qualche tempo si vedono meno e poi, quando si incontrano, uno dei due parla dei propri problemi personali, se ha una famiglia a carico, genitori che hanno problemi. Persino i genitori hanno qualche dubbio con i figli. Bisogna tirare la cinta. In amore è improbabile che adesso ci siano delle discussioni insanabili, però si può mettere un po’ di agitazione nel rapporto se si parla di soldi e soprattutto se si sta troppo lontani;

Bilancia. Avere una Luna favorevole è troppo importante, soprattutto per te che in questi giorni avresti davvero bisogno di una pacca sulla spalla o comunque di energia. Spero che ci sia accanto a te un amico, una persona cara che riesca a darti un po’ di serenità perché stai vivendo una fase di grande trasformazione. Forse hai fatto anche delle scelte epocali, hai cambiato anche stile di vita, e questo ha comportato delle tensioni. Per esempio, in amore, se qualcuno ce l’ha conte forse sbaglia, però è anche vero che tu dopo tanto soffrire, penare, tenere tutto sotto controllo puoi esserti liberato di un peso. Ricordo che la Bilancia non è remissiva. Spesso sembra remissiva perché cerca di mettere tutti d’accordo, poi però quando sbotta, quando non ce la fa più, non torna sui propri passi;

Scorpione. Lo Scorpione, in queste ore, deve parlare di lavoro e tra l’altro io invito sempre questo segno zodiacale a non guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto, soprattutto adesso. Se non vivi un grande amore vuol dire che non hai le idee chiare o magari hai paura di lasciarti andare. Diverso il discorso di chi invece vuole fare tante cose contemporaneamente, vuole vivere anche una relazione, ecco, in maniera libera: è il periodo giusto per farti valere.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è forte. arriva un novembre importante, anche perché avere Venere nel segno sarà utile . Dunque, è indispensabile non solo verificare la tenuta di un amore ma anche vivere qualcosa di bello. Per fortuna qui non devo sollecitare all’azione perché il Sagittario, semmai, va frenato. Questo è un periodo buono per gli imprenditori o per chi vuole mettere in gioco una nuova attività o idea;

Capricorno. Giovedì e venerdì sono delle giornate che aiutano a vivere delle opportunità. Va detto che questa situazione sempre molto creativa per chi vuole recuperare un amore. Abbiamo un ottimo cielo entro dicembre. Avevo già spiegato che Saturno nel segno obbliga una revisione nell’ambito del lavoro, però io credo che molte preoccupazioni attuali diventeranno più blande a fine mese quando sarà possibile vedere anche le situazioni più critiche con un occhio diverso;

Acquario. L’Acquario vive queste giornate con una forte conflittualità. C’è chi dorme poco di notte, c’è chi magari la sera si addormenta con più difficoltà perché pensa alle cose che deve fare il giorno dopo. Per fortuna novembre è un mese interessante, mentre in queste ore anche l’amore è vissuto in maniera un po’ spinosa. C’è anche chi desidera cambiare stile di vita, residenza, città. Dipende. Non tutto si può fare subito e soprattutto bisogna capire quanto è rimasto in banca perché uno dei problemi dell’Acquario, da qualche tempo, è che anche se entrano soldi escono rapidamente e servono a tappare falle aperte nel passato;

Pesci. Se ci sono tensioni in amore, se ce ne sono state soprattutto tra agosto e settembre, è normale che tu adesso ne paghi le conseguenze. Non tutti possono permettersi di acquistare una casa, però per quanto riguarda i movimenti proprio di tipo immobiliare, i trasferimenti, i traslochi, queste sono stelle positive. Non escludo che qualcuno stia pensando a una soluzione anche per quanto riguarda l’abitazione. Trasformazioni in vista. Se c’è una questione d’amore da chiarire, meglio farlo adesso piuttosto che aspettare novembre: mi raccomando. Chi è stato molto tempo in famiglia cerchi nuovi orizzonti e soprattutto autonomia. Ricordiamo che anche se qualcuno ha cercato di metterti da parte sta per arrivare il periodo delle ricompense e da dicembre in poi veramente molti nati sotto questo segno zodiacale troveranno compensi, consensi e tanta voglia di fare.

Maria Mento