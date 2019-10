Pace fatta tra Barbara d’Urso e Alfonso Signorini, le parole del giornalista – VIDEO

Alfonso Signorini e Barbara d’Urso dopo anni si sono finalmente ritrovati, ecco cosa ha svelato il giornalista sul settimanale Chi

Alfonso Signorini e Barbara d’Urso si sono riappacificati, a farlo sapere è stato proprio il noto giornalista sul settimanale Chi, rivista diretta proprio da lui.

Tra le varie cose, Signorini ha svelato: “Tra le tante cose di cui la vita è piena, c’è anche quella di ritrovare le persone che avevamo perso per strada e che in realtà non se ne erano mai andate. A me è successo con Barbara d’Urso. Siamo stati amici in passato, poi la porta si è chiusa e nessuno di noi si ricorda il motivo.”

E ancora: “Dopo anni in cui ci eravamo persi di vista, ci siamo ritrovati a casa mia. Non abbiamo parlato di lavoro ma di noi. Il tempo, a quanto pare, non inaridisce, sospende soltanto. Vi confesso che è stata una serata dove ho imparato molto.

Signorini ha concluso dicendo: “E così io e Barbara ci siamo salutati, come se tra noi tutti questi anni di silenzio non fossero mai esisti e da oggi ricominciamo.”

Sara Fonte