Pechino Express 2020: ecco quali sono le coppie che partiranno per la Thailandia

Il cast completo di “Pechino Express 2020” è stato finalmente svelato. Il programma andrà in onda su Raidue, a partire da febbraio 2020, subito dopo, il “Festival di Sanremo” e sarà condotto, ancora una volta, da Costantino Della Gherardesca che, in Thailandia, la location scelta per la nuova edizione, seguirà le gesta delle coppie scelte che, come sempre, dovranno spostarsi nel loro viaggio con mezzi di fortuna, chiedendo ospitalità agli abitanti del posto.

Il cast completato di “Pechino Express 2020”

Ecco, dunque, il cast completo di “Pechino Express 2020”: I Gladiatori (Max Giusti e Marco Marzocchi); Padre e Figlia (Marco Marchisio e Ludovica Marchisio); Le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma); I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); Gli Inseparabili (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello); Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay); I Palermitani (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa); I Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo..

Appuntamento al prossimo febbraio, con la prima puntata di “Pechino Express 2020”!

Maria Rita Gagliardi

