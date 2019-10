Regionali in Umbria, Di Maio: “Domani evento con tutta la coalizione di governo, inviteremo Conte. Anche Italia Viva se vorrà”

L’annuncio di Di Maio: “Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani in Umbria con tutti i rappresentanti di questa coalizione di governo”. Il leader pentastellato apre anche a Renzi.

Domenica 27 ottobre si terranno le elezioni regionali in Umbria. Il leader del M5s, Luigi Di Maio, durante una visita al cantiere della Terni-Rieti, ha annunciato che domani sarà in programma un evento in Umbria al quale parteciperà tutta la coalizione di governo: “Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani in Umbria con tutti i rappresentanti di questa coalizione di governo, per spiegare la manovra”.

L’obiettivo di questo evento sarà, quindi, anche spiegare nei dettagli la manovra finanziaria: “Dobbiamo spiegare ai cittadini che questa Finanziaria mantiene le promesse: non aumenta l’Iva, abolisce il Super-ticket della sanità, istituisce un assegno unico per le famiglie che fanno figli e abbasserà da luglio il cuneo fiscale”.

Di Maio: “Evento in Umbria con tutti i rappresentanti della coalizione di governo”. Il leader pentastellato apre le porte anche a Renzi

Parlando con i giornalisti, Di Maio ha aggiunto: “Inviteremo anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti, al ministro della Salute Roberto Speranza e a chi vorrà partecipare. Anche Italia Viva, se vorrà”.

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha confermato la sua presenza all’evento di domani dichiarando: “C’è una manovra coraggiosa che può iniziare a costruire speranze. L’Italia ha bisogno di ricostruire fiducia nel futuro”.

Il candidato presidente alla regione Umbria, scelto in condivisione da Pd e M5s, sarà Vincenzo Bianconi.