Robert Pattinson e la scena della masturbazione nel film “The Lighthouse”: “Sono andato fino in fondo”

In una scena del film “The Lighthouse”, del quale è protagonista, Robert Pattinson si è masturbato, lasciando scioccato il regista della pellicola.

Nel film “The Lighthouse”, Robert Pattinson interpreta il ruolo di Ephraim Winslow, guardiano di un faro della Nuova Scozia, in Canada. In una scena della piccola in questione, l’attore si masturba. Parlando del film, presentato lo scorso maggio al Festival di Cannes e in uscita in America senza censure, Robert ha posto l’attenzione sulla scena che lo ha visto masturbarsi davvero, raccontando:

“Mi piace sempre fare qualcosa che va fuori dagli schemi per la prima scena di un film, sono andato veramente alla grande. Alla fine mi sono accorto che sono andato oltre a quello che avevamo provato. Ho visto che il regista, Robert Eggers, era scioccato da quello che stavo facendo, ma ho pensato ‘Benissimo, nessuno mi ha detto di fermarmi, quindi continuerò così”.

Robert Pattinson: “Mi sono masturbato altre volte sul set”

Non è la prima volta che Robert si fa “prendere totalmente” da ruolo che sta interpretando”. A “Variety”, l’attore, divenuto celebre grazie alla saga “Twilight”, ha rivelato che che si è già masturbato in altri tre film: “High Life”, “Damsel” e “The Devil All the Time”. Il cinema erotico lo attende?

Maria Rita Gagliardi