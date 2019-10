Roma-Monchengladbach, ESCLUSIVO Galloppa: “Giallorossi favoriti stasera, quarto posto obiettivo possibile”

Analisi di mister Galloppa sul match di questa sera del club capitolino

Questa sera alle 18.55 la Roma affronta all’Olimpico i tedeschi del Borussia Monchengladbach, nel terzo match del girone J di Europa League.

Attualmente i capitolini sono in testa al gruppo con 4 punti insieme agli austriaci del Wolfsberger, rivelazione di questo torneo.

Per questo motivo abbiamo avuto ospite in redazione Daniele Galloppa, ex giocatore di Serie A (dove ha vestito la maglia di Siena e Parma, oltre che essere un prodotto delle giovanili della Roma) e ora allenatore che in ESCLUSIVA ci ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Mister Galloppa su Roma-Monchengladbach di Europa League

“La Roma non attraversa un buon momento e non arriva a questo appuntamento al 100%, visto che le tantissime assenze hanno complicato tantissimo la vita all’allenatore Fonseca. Mi auguro che coi tedeschi i giallorossi riescano a portare a casa i 3 punti perché in questo modo il percorso europeo sarebbe poi tutto in discesa. Quarto posto o vittoria in Europa League? Penso che il torneo continentale richieda molte più energie mentali e fisiche del piazzamento alla prossima Champions, se la Roma riesce a recuperare nei momenti chiave i suoi big deve pensare di poter conquistare tutto”.

Simone Ciloni