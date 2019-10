Sparatoria a Roma, ragazzo colpito alla testa da un proiettile: stava difendendo la sua fidanzata

Un ragazzo di 25 anni, Luca S., versa in gravissime condizioni di salute a causa di un colpo di pistola che ieri sera lo ha raggiunto alla testa. Il ragazzo e la sua fidanzata sono rimasti vittime di una tentata rapina

Roma. Tentativo di rapina finito male e con risvolti gravissimi, quello che si verificato ieri sera nella Capitale. Due ladri ha aggredito una coppia di fidanzati che si trovava, alle ore 23:30 circa, in Via Bartoloni (Colli Albani) e hanno cercato di rubare lo zaino della ragazza. Il suo fidanzato, Luca S. (25 anni), è intervenuto per difenderla e nella colluttazione che ne è seguita è stato esploso un colpo di pistola. Luca S. è stato raggiunto alla testa e ora si trova ricoverato in ospedale in condizioni di salute gravissime.

Sparatoria a Roma, il ragazzo colpito alla testa è stato operato. Sentita la sua fidanzata

L’aggressione che due rapinatori hanno messo in atto ieri sera a Roma, ai danni di due ragazzi e nel tentativo di derubarli, ha avuto conseguenze gravissime. Il tentativo di rapina si è consumato non troppo distante da un pub che si trova in zona Colli Albani e proprio le persone che si trovavano all’interno del locale hanno allertato i soccorsi e le forze dell’Ordine. Il fidanzato della ragazza, presa di mira a causa di uno zaino che i due volevano portare via, ha cercato di difenderla ed è stato raggiunto alla testa da un colpo di pistola: i sanitari del 118, lo hanno trasportato, in codice rosso, presso l’Ospedale San Giovanni e qui è stato operato d‘urgenza. Le sue condizioni sono gravissime e rimane ricoverato nel Reparto di terapia intensiva. Sull’aggressione stanno ora indagando i Carabinieri di Piazza Dante e quelli del nucleo operativo. I militari hanno ascoltato la testimonianza della ragazza, anche lei ferita ma per fortuna in modo leggero.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Maria Mento