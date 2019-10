Terrore al circo: orso aggredisce l’addestratore e lo scaglia lontano

Attimi di panico in un circo russo quando un Orso ammaestrato ha ricordato la sua natura selvaggia e si è scagliato contro il suo addestratore.

Il circo è da sempre un’attrazione che fa il pienone nelle città. I bambini sono curiosi di vedere gli animali che si esibiscono in attività inconsuete o gli acrobati che fanno evoluzioni che fino a quel momento hanno solo sognato di vedere. Capita però che gli animali più feroci, delle volte ritrovino l’istinto naturale e si rivoltino contro l’ammaestratore. Lo sanno bene gli spettatori di uno spettacolo circense andato in scena qualche giorno fa a Olonet, Russia, in cui un orso ha improvvisamente travolto il suo addestratore.

La scena è stata ripresa da una spettatrice che si trovava dal lato opposto del tendone. Nel filmato si vede l’orso che viene costretto a spingere una carriola come se fosse un minatore. Tutto sembrava sotto controllo, ma improvvisamente l’orso ha perso il controllo ed ha letteralmente travolto l’addestratore, bloccandolo a terra con le zampe.

Terrore al Circo: l’orso torna selvaggio ed il pubblico scappa

In quel preciso istante decine di bambini osservano la scena da molto vicino e cominciano ad urlare per il terrore. Il pubblico, infatti, non è protetto da alcuna barriera e niente impedirebbe all’animale di aggredire anche loro. Mentre la bestia furente scarica la propria rabbia sul malcapitato addestratore, un collega dell’uomo prova a farlo desistere prendendolo a pedate, ma questo non se ne cura e comincia a sbranare la sua preda.

Sono attimi concitati in cui genitori e bambini scappano in preda al panico dal circo e cercano di mettersi in salvo. Qualche istante dopo l’orso è stato fermato attraverso uno strumento che gli dava forti scariche elettriche. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star‘ non è chiaro quali siano le condizioni dell’addestratore, del quale si sa che è rimasto ferito, ma non quale sia l’entità delle ferite.