Antonio Padellaro a ‘Omnibus’: “Salvini canta già vittoria in Umbria. La maggioranza di governo, invece, ha già messo le mani avanti”

Il giornalista Antonio Padellaro, ospite della trasmissione televisiva ‘Omnibus’ in onda su La7, ha commentato i possibili risultati delle prossime elezioni regionali in Umbria.

Secondo il noto giornalista, firma del ‘Fatto Quotidiano”, il leader della Lega Matteo Salvini è sicuro di una netta affermazioni alle Regionali in Umbria: “Salvini canta già vittoria, sembra sicuro di portare a casa un buon risultato. Molto probabilmente avrà dei sondaggi a riguardo”.

Padellaro, invece, fa notare come completamente opposto sia l’atteggiamento del Pd e del M5s, quasi certi di una sconfitta: “Lì il tono sembra più dimesso, fin da subito hanno messo le mani avanti come a sapere che il risultato sarà negativo”.

Antonio Padellaro durante la trasmissione si è espresso anche sull’atteggiamento di Mattero Renzi, che nelle settimane scorse si è distaccato dal Pd fondando il nuovo partito di Italia Viva: “Renzi, da furbo com’è, ha sentito puzza di bruciato e si è tirato indietro. Se dovesse andare come dice Salvini, ci saranno all’interno dell’esecutivo tutti i distinguo e i ‘noi l’avevamo detto’ dei Cinque Stelle. Il perché loro (Pd e M5s) vogliono comunque presentarsi assieme dipende dalle Regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Questo per loro è un test di preparazione a elezioni più significative”.