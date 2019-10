Candidato in Umbria racconta di un rapporto con una suora e pensa ad una fabbrica di condoms per l’occupazione

E’ uno degli otto candidati presidenti alle imminenti regionali umbre, fondamentali anche per la stabilità del governo giallorsso.

E’ Giuseppe Cirillo, psicosessuologo classe ’63 (anche noto come Dr Seduction), candidato con il Partito delle Buone Maniere.

E’ stato intervistato da ‘La Zazara’ ed ha raccontato un particolare piccante della sua vita, di quando ha fatto sesso con una suora, in un paese asiatico (probabilmente del sud est, a giudicare dalle fattezze della donna – effettivamente vestita da suora. Ma non è detto che non fosse solo un abito giacché l’abito non fa il monaco – e nemmeno la suora).

Questo il racconto di Cirillo: “E’ successo nove anni fa e lo confesso. Ero in Asia, non posso dire dove né come si chiama la sorella. Abbiamo avuto una storia e lei mi ha detto: le altre consorelle nel mondo devono sapere. Nell’abbandono è concepibile un peccato nell’incoscienza? No, non si pecca. Don Mazzi diceva: ho visto preti morire di Aids. Come l’hanno preso giocando a biliardino nell’oratorio. La suora ha deciso lei di metterlo, il video è lì da nove anni (e qualora voleste trovarlo, dovreste cercare Suora Scatenata-Wild Nun, come suggerito dallo stesso Cirillo, ndr). Nel video c’è sesso orale e penetrazione, poi un balletto. Lei dice: anche le altre sorelle devono capire la sofferenza di una suora che soffre e non può esternare la sua energia che fa parte di tutti gli esseri umana. Io ho condiviso e l’ho aiutata. Mi sono messo nudo, con l’uccello di fuori…certe cose a una certa età non si dovrebbero fare. Ma finchè Dio mi dà la forza…Buone Maniere sta con le sorelle, se sarò eletto farò dei consultori per suore e preti, dei seminari d’accordo con la Chiesa…”

Il rapporto con la suora sarebbe poi finito, dopo due notti assieme: “Non la sento da anni. Siamo stati due notti insieme, la prima non ho avuto eiaculazione, la seconda sì”.

Questo racconto, comunque, serve a Cirlillo per raccontare una sua teoria circa il “fare l’amore senza farlo”: “Lo spiego in un libro proprio dal titolo Come fare l’amore senza farlo con prefazione di Tinto Brass. Non si possono nemmeno baciare, pensate come soffrono… Bisogna imparare certe manovre, le carezze, la discussione, il pensiero… Ovviamente i preti hanno come tutti un’erezione. Ma quante volte noi siamo felici con la nostra donna senza eiaculare. I preti non possono farlo. Non bisogna arrivare per forza alla conclusione, non bisogna per forza segnare e fare goal. Siamo fissati con l’orgasmo, con l’eiaculazione, mettere il cazzo nel buco e così si arriva alla violenza e alla pedofilia. Nessuno mi può convincere che l’eiaculazione è il culmine del piacere”.

Tra le altre cose raccontate a Cruciani e Parenzo, Cirillo ha posto l’accento sulla necessità della prevenzione sessuale. E proprio la prevenzione sessuale potrebbe rappresentare una svolta per l’economia umbra: “Abbiamo distribuito 4500 preservativi in tutta l’Umbria, gratis. E’ possibile risollevare le sorti dell’occupazione in Umbria con una fabbrica di condoms. Si può fare tra Terni e Perugia. Dobbiamo battere l’ipocrisia”.