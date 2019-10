Cotto e Mangiato, ricetta 25 Ottobre: Creme Caramel

Ultima ricetta della settimana per la rubrica Cotto e Mangiato. Per oggi, Tessa si è dilettata a preparare il Creme Caramel.

La ricetta del Creme Caramel

Gli ingredienti sono:

100 GR di latte

150 GR di panna

Una stecca di famiglia

2 uova

70 GR di Zucchero per il caramello

1 cucchiaio d’acqua

60 GR di zucchero

La preparazione

La prima cosa da fare è portare ad ebollizione latte panna e vaniglia in un pentolino, lasciando ad i fusione per 30 minuti. Nel frattempo sbattiamo uova e zucchero, dopodiché mischiare con la panna e mettere nello stampino. In forno a 180 gradi per 50 minuti.

Intanto prepariamo il caramello con acqua e zucchero, in tal modo a cottura ultimata lasceremo leggermente raffreddare il composto, impiatteremo e decideremo con il caramello ottenuto. Una vera goduria per il palato, e un dessert pronto da essere mangiato.