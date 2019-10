Luigi Mastroianni e Irene Capuano non stanno più insieme: ecco cosa ha detto l’ex tronista – VIDEO

Luigi Mastroianni su Instagram ha svelato ai fan che lui e Irene Capuano hanno deciso di lasciarsi, ecco cosa ha detto l’ex tronista

Da settimane non si fa che parlare della presunta crisi tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano, coppia nata solo pochi mesi fa a Uomini e Donne.

Dopo le continue domande da parte dei fan, l’ex tronista ieri sul suo profilo Instagram ha fatto chiarezza in merito al suo attuale rapporto con Irene. La storia d’amore tra loro è finita, Luigi ha fatto sapere che i due sono tanto amati ed è per questo che nonostante i problemi si erano dati una seconda possibilità, le cose tra loro non hanno però funzionato.

Mastroianni ha poi aggiunto: “Ci sono state delle mancanze che hanno portato il rapporto ad una direzione, dove non si è più riusciti a tornare indietro.“

L’ex tronista ha concluso dicendo: “Siamo arrivati ad un punto dove nonostante il forte sentimento che ci lega abbiamo deciso di concludere la nostra relazione per diversità caratteriali. In ogni caso tra noi c’è rispetto e lo continueremo a portare anche a voi che ci avete sostenuto come coppia.”

Sara Fonte