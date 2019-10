Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 ottobre 2019: i Vergine sono stressati e potrebbero tirare la corda

Venerdì 25 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sta per avvicinarsi un fine settimana in cui l’intolleranza sale. Non è una cosa nuova perché questi fine di settimana di ottobre, anche gli ultimi di ottobre, sono stati per te sempre fonte di qualche dubbio, e allora se non trovi corrispondenza tra quello che pensi e quello che vivi, puoi andare un po’ in escandescenze. Attenzione perché, se c’è qualcosa che non ti piace fare, adesso puoi andare avanti ma è obbligata- entro la fine dell’anno- una svolta. Questa sera cerca di non discutere e soprattutto non arrabbiarti. In amore novità da novembre;

Toro. Devi cercare affetti sinceri perché tu punti sempre sul futuro. Il fatto che a novembre non ci sarà più Venere opposta è un elemento di forza non solo per chi vuole trova l’amore ma anche per chi vuole cercare delle soluzioni. Invece questo è un periodo moto pesante per coloro che vogliono delle risposte a tutti i costi. Rischi di andare a finire dalla parte del torto se insisti troppo Con una persona Bilancia, Leone, Acquario, ci vuole pazienza;

Gemelli. Per i Gemelli questa di venerdì è una giornata faticosa. Bisogna allontanare un seccatore, qualcuno che non ha con te un rapporto giusto. Tu sei una persona molto curiosa. A te piace scoprire la gente, a te piace anche scoprire nuovi orizzonti, ed ecco perché in questo momento hai voglia di metterti in gioco anche in altre situazioni molto diverse da quelle che hai frequentato, vissuto fino a oggi. Se c’è qualcosa da chiarire sarà bene parlare ora. In amore, soprattutto, bisogna fare chiarezza;

Cancro. È un momento in cui comandi ma c’è sempre qualche situazione che non va bene. Come una spada di Damocle che è sulla tua testa. Insomma, le cose le fai mai hai sempre paura che ci siano dei problemi. Magari si riesce a ottenere la sufficienza o poco più, mentre tu vorresti navigare sul sicuro. Ecco, questa sicurezza di mantenere certi rapporti, certe mansioni, certi ruoli non c’è, ma questo non vuol dire che tu non abbia successo. Il problema è che ogni giorno sei messo alla prova e in amore non è il caso di fare confusione.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone vuole sempre apparire il migliore ma in questi ultimi tempi è probabile che ci sia stata una persona che ha cercato i di sminuire il tuo valore. I sentimenti hanno bisogno di più vigore e questo vigore arriverà dal prossimo mese. Avremo veramente un novembre molto caldo in cui i nati Leone che hanno voglia di emozionarsi, vivere una grande storia, potranno darsi da fare. devi stare attento con Acquario e Scorpione. I rapporti, soprattutto alla fin di ottobre, sono più complessi. Se c’è qualcosa che non va, cerca di rimandare la discussione la prossimo mese;

Vergine. Tu vuoi sempre avere tutto sotto controllo. Non ami la falsità, le persone che non raccontano cose veritiere. Sei attratto anche dalle persone complicate perché cerchi sempre di redimere chi è nel caos, però questa sensazione di tensione causa stress. In questi giorni potresti anche perdere la pazienza. Quando vedete una persona della Vergine calma, tranquilla, equilibrata probabilmente sta mantenendo i nervi saldi, perché essendo governato da Mercurio questo segno spesso ha dei moti interiori abbastanza forti che cerca di mantenere sotto controllo. Attenzione a non tirare la corda: nelle relazioni difficili qualcosa potrebbe spezzarsi;

Bilancia. La Bilancia, in questo periodo ha bisogno di costruire qualcosa di importante, ma deve volere il cambiamento. Questo cambiamento non può essere imposto. È vero che la Bilancia ama la tranquillità, la stabilità, è il segno della famiglia, del matrimonio o comunque dell’accordo, però deve scegliere le cose perché se- come dicevo- ama la stabilità, è anche vero che è un segno di aria, quindi tutto ciò che è imposizione i segni di aria lo rifiutano. Quindi, tu adesso potresti anche avere voglia di fare qualcosa di importante con una persona ma devi sentire questa esigenza come tua, non imposta da altri, e forse qualche imposizione dall’esterno arriva e fai fatica a digerirlo;

Scorpione. Lo Scorpione in questo weekend può dare il meglio di sé perché avere Mercurio, Sole e Venere nel proprio spazio zodiacale significa prendere con più leggerezza le cose, anche innamorarsi più facilmente. La vita è faticosa per tutti. Ci sono spesso delle perplessità. A volte incontriamo anche delle persone difficili da sopportare e tu sai che nel tempo hai dovuto digerire parecchi rospi. Un po’ di fatalismo non guasterebbe, ma costruttivo, mi raccomando, non pessimista. Insomma, la voglia di lasciarsi andare anche a qualche emozioni da vivere “senza paracadute” potrebbe essere un elemento di vantaggio in più. Aggiungo che alla fine di ottobre avremo molti pianeti nel segno, quindi le intuizioni sono sempre più valide.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un venerdì sottotono, forse anche un po’ stancante. Nell’ambito della famiglia, del lavoro, della casa, ci sono delle tensioni. Il weekend va meglio ma questo venerdì riporta alla luce forti emozioni che in qualche modo sono difficili da gestire. Un po’ di attenzione con i soliti Vergine e Gemelli. Non limitare, invece, il tuo raggio d’azione in vista del futuro perché c’è un successo in arrivo e anche la voglia di metterti in gioco in altri settori. Il Sagittario non dice mai no. Non bisogna mai bloccare l’evoluzione della propria vita. Di questo il Sagittario è consapevole. Spesso i Sagittario che ragionano in questo modo sono la maggioranza e hanno successo proprio perché provano, tentano molte strade e alla fine una di queste strade porta verso il successo;

Capricorno. Molti hanno avviato una ‘Attività in proprio. Spesso fai pratica e dopo aver appreso l’arte la metti da parte, salvo poi sfruttala al momento giusto, però c’è da dire che questa è una giornata interessante soprattutto nei rapporti con gli altri e soprattutto anche per mettere in chiaro delle vicende di carattere economico che ti interessano particolarmente. Il weekend solleva qualche problema per le coppie che sono in crisi, quindi qualsiasi cosa ci sia da dire forse è meglio parlare con cautela adesso. Il Capricorno, nell’ambito del lavoro è pronto a vivere dei cambiamenti che però a volte non sono imposti dalla propria volontà ma dagli altri, e questo potrebbe essere un problema soprattutto per i lavoratori dipendenti;

Acquario. L’Acquario ha un weekend in recupero però bisogna aggiungere che in questo periodo l’amore non è che funzioni a meraviglia, o magari hai talmente tante idee in testa, hai talmente tante cose da fare che non tutto è facile e molti dei tuoi pensieri sono concentrati, più che sull’aspetto sentimentale, proprio sull’aspetto pratico. Devi fare le cose in cui credi ed evitare di stressarti troppo: facile a dirsi ma non a farsi, lo so. Anche perché è dall’estate che sei sotto pressione;

Pesci. Questa è una giornata un po’ sottotono, ma solo per la dissonanza della Luna . grandi novità da dicembre, grandi novità l’anno prossimo, consensi, successo. È come se dovessi regolare dei conti. Poi chi ha una questione legale in ballo sa che deve affrontarla con mota cautela perché queste sono giornate un po’ particolari. È come se ti liberassi da un peso da novembre, ma se vogliamo parlare di lavoro recupero dal mese prossimo, ancora di più da fine anno. Per l’amore il mese prossimo, invece, per le storie in crisi potrebbe essere un po’ strano e quindi se c’è qualche indecisione in amore bisogna parlare subito. Periodo di acquisizioni, quindi chi può cambia, compra, affitta una casa o comunque ci saranno nel giro di pochi mesi delle novità che riguarderanno l’abitazione o il luogo in cui vivi. Ne parlerò giorno dopo giorno.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento