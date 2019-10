Probabili formazioni, nona giornata di Serie A: come scenderanno in campo le squadre?

Nona giornata di Serie A. Si parte venerdì sera con l’anticipo fra Verona e Sassuolo. Il big match di giornata è la sfida dell’Olimpico fra Roma e Milan in programma domenica pomeriggio alle 18. La Juve è impegnata a Lecce nell’anticipo del sabato alle 15 e a seguire alle 18 l’Inter ospiterà il Parma. Nella giornata di domenica il Napoli sarà di scena a Ferrara contro la Spal. L’Atalanta aspetta l’Udinese, mentre nel posticipo serale la Fiorentina ospita la Lazio al Franchi.

Ecco tutte le probabili formazioni della nona giornata:

Probabili formazioni Verona-Sassuolo, venerdì 25 ottobre ore 20.45:

Problemi di formazione a centrocampo per Juric che dovrà rinunciare a Miguel Veloso a causa di un guaio fisico. Anche Amrabat in dubbio dall’inizio: pronti Pessina e Henderson. Verre e Zaccagni agiranno alle spalle di Stepinski. Problemi in difesa, invece, per De Zerbi che dovrà fare ancora a meno di Chiriches e Ferrari e al centro della difesa giocheranno Marlon e Peluso con Muldur e Toljan sugli esterni. Tridente offensivo composto da Berardi, Caputo e Defrel.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Henderson, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Muldur; Traorè, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel.

Probabili formazioni Lecce-Juventus, sabato 26 ottobre ore 15:

Nei salentini è vivo il ballottaggio fra Meccariello e Rispoli per l’out di destra in difesa. Farias è alle prese con un lieve affaticamento e in avanti dovrebbero giocare ancora Mancosu, Falco e Babacar. Sarri potrebbe optare per un po’ di turnover in vista dei tanti impegni ravvicinati. In difesa Bonucci potrebbe lasciar spazio a Demiral. Dubbi a centrocampo con Matuidi o Khedira che potrebbero tirare il fiato: Rabiot sarà impiegato dal primo minuto; possibile turnover anche per Ronaldo, con Dybala pronto ad affiancare Higuain.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Mancosu, Falco; Babacar.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

Probabili formazioni Inter-Parma, sabato 26 ottobre ore 18:

Antonio Conte dopo la vittoria in Champions contro il Borussia Dortmund farà tirare il fiato a De Vrij in difesa, con Bastoni pronto a prendere il suo posto. Possibile presenza dal primo minuto per Lazaro al posto di Candreva. In avanti Lukaku e Lautaro Martinez. Nel Parma out Bruno Alves e Inglese, mentre è acciaccato Cornelius. In avanti Gervinho giocherà al centro con Kulusevski e Karamoh ai suoi lati.

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Godin, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Vecino Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh.

Probabili formazioni Genoa-Brescia, sabato 26 ottobre ore 20.45:

Prima da allenatore del Genoa per Thiago Motta che è deciso a schierare i suoi con un 433 molto offensivo: Pandev e Kouamè agiranno ai lati di Pinamonti. Difesa a 4 con Ghiglione e Pajac sugli esterni. Nel Brescia, Balotelli dovrebbe far coppia con Donnarumma fin dal primo minuto; Tonali agirà in cabina di regia con Bisoli e Romulo suoi compagni di reparto. Out Dessena.

Genoa (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Pajac; Lerager, Radovanovic, Schone; Pandev, Pinamonti, Kouamè.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma.

Probabili formazioni Bologna-Sampdoria, domenica 27 ottobre ore 12.30:

Solito dubbio in attacco per il Bologna, con Palacio che parte avanti a Santander nelle gerarchie. Alle spalle dell’unica punta agiranno Orsolini, Sansone e Soriano. Ranieri si affida a Gabbiadini e Quagliarella, ancora a secco su azione in questa stagione, per provare a far punti al Dall’Ara. Possibile presenza dal primo minuto per Bertolacci a centrocampo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Rigoni, Ekdal, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Probabili formazioni Atalanta-Udinese, domenica 27 ottobre ore 15:

Possibile turno di riposo per Gomez, pronto Malinovskyi al suo posto. Tandem d’attacco formato da Ilicic e Muriel; ballottaggio Gosens-Castagne a sinistra. Ancora out Zapata. In casa Udinese, possibile ritorno in campo dal primo minuto per Becao, che dovrebbe prendere posto in difesa insieme a Troost-Ekong e Samir. Out Stryger Larsen, al suo posto Ter Avest. In avanti Okaka e Lasagna.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Muriel.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Probabili formazioni Spal-Napoli, domenica 27 ottobre ore 15:

In casa Spal, rientra Strefezza dalla squalifica e potrebbe prendere il posto di Sala sulla destra. In avanti tandem formato da Petagna e Floccari. Ballottaggio Tomovic-Cionek dietro. In casa Napoli, Manolas dovrebbe aver superato le noie fisiche e riprenderà il suo posto in difesa al fianco di Koulibaly. Soliti dubbi in attacco, ma sembrerebbero favoriti Milik e Mertens con Insigne a sinistra.

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik.

Probabili formazioni Torino-Cagliari, domenica 27 ottobre ore 15:

Sono due i dubbi di formazione di Mazzarri: uno a destra con Ola Aina favorito su Laxalt, l’altro in mezzo al campo fra Lukic e Meitè. Coppia d’attacco formata da Verdi e Belotti. Il Cagliari sta vivendo un grande momento e Maran si affiderà a Simeone e Joao Pedro per continuare a sognare. Qualche problema fisico per Ceppitelli, ma il difensore dovrebbe stringere i denti e scendere in campo; Nainggolan agirà in cabina di regia.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Baselli, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Belotti.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini Lu.; Nandez, Nainggolan, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone.

Probabili formazioni Roma-Milan, domenica 27 ottobre ore 18:

Persistono gli infortuni in casa Roma e Fonseca potrebbe proporre Pastore nei 2 di centrocampo insieme a Veretout. Dal primo minuto Perotti, Zaniolo e Florenzi alle spalle di Dzeko; ballottaggio Mancini-Fazio dietro. Nel Milan, a rischio la presenza dal primo minuto di Suso, che comunque dovrebbe spuntarla su Leao e Rebic. Torna in campo dal primo minuto Piatek; in mezzo al campo agiranno Kessiè, Biglia e Paquetà.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Pastore, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez T.; Kessiè, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio, domenica 27 ottobre ore 20.45:

In casa Fiorentina, Montella dovrebbe riproporre il consueto 11 che sta giocando nelle ultime giornate. Chiesa e Ribery agiranno in avanti; Castrovilli confermato in mezzo al campo con Badelj e Pulgar. La Lazio proverà a far male alla retroguardia viola con il capocannoniere del campionato Ciro Immobile e Correa. Ballottaggio Lazzari-Marusic a destra; in mezzo al campo Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.