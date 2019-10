Samantha De Grenet rimuove dei nei e svela: “Per me segna un cambiamento, un passaggio” – VIDEO

Samantha De Grenet su Instagram ha svelato ai fan di aver asportato alcuni nei, la foto postata rappresenta per lei un cambiamento, ecco cosa ha detto

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Samantha De Grenet, la showgirl su Instagram ha postato una sua foto con la quale svela ai fan di aver asportato alcuni nei sulla fronte.

Nella didascalia dello scatto la De Grenet ha svelato che la foto rappresenta per lei un cambiamento e un passaggio. Ha poi aggiunto: “Non si può sempre far finta di essere wonderwoman, non si può più trincerarsi dietro un sorriso e nemmeno nascondersi dietro un muso o un capriccio per evitare di confrontarsi seriamente.”

E ancora: “Al contrario bisogna tirare fuori una nuova forza, una grinta speciale che ti dice che una soluzione si trova sempre, o quasi, basta crederci e volerlo. Avrei voluto scrivere un post di comune utilità ed invece è venuto fuori, senza nemmeno che lo volessi, un racconto molto intimo anche se, per tanti, poco comprensibile.”

La conduttrice ha poi invitato i suoi fan a fare molta attenzione quando decidono di asportare un neo, perché ce ne sono alcuni che possono essere asportati solo chirurgicamente e non con un laser come nel suo caso.

La De Grenet ha poi consigliato ai fan di rivolgersi sempre a seri professionisti, ha anche svelato il nome del suo dermatologo di fiducia.

Sara Fonte