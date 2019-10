Sulla sedia a rotelle a 4 anni, un uomo la offende: “Sei un peso per la società”

Le ha urlato contro dicendole che non sarebbe “mai dovuta nascere”.

E’ la terribile frase pronunciata da un uomo all’indirizzo di una bambina di quattro anni, costretta sulla sedia a rotelle a causa di una rara patologia chiamata malattia di Perthes che va a colpire il femore e rende i movimenti estremamente dolorosi.

Quinn Ross stava andando a scuola con sua madre Emma e il fratello maggiore Alex, 10 anni, quando il delinquente ha iniziato a urlarle in faccia “in maniera spaventosa”, come affermato dalla stessa mamma della piccola. Il fatto è avvenuto a Cheshunt, nell’Hertfordshire, Regno Unito.

La piccola sta ricevendo supporto psicologico

“L’uomo le stava urlando in faccia, dicendo che non sarebbe dovuta nascere, che era soltanto un peso per il sistema sanitario nazionale e per la società”, ha detto la mamma 32enne al quotidiano “Metro”.

L’uomo si è poi rivolto proprio alla madre di Quinn, dicendole che avrebbe dovuto abortire quando ha scoperto che avrebbe avuto una figlia disabile. E’ stata la stessa scuola frequentata dalla bambina ad avvisare la polizia dell’accaduto.

“Quinn ora ha paura degli uomini e non gli piace uscire sulla sedia a rotelle”, ha detto la madre. La piccola sta ora ricevendo supporto psicologico. La speranza è che un giorno la bambina non abbia più bisogno della sedia a rotelle.