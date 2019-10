Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, venerdì 25 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 25 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 25 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Tale e Quale Show”. A seguire, nuovo appuntamento con TV7.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “Criminal Minds”.

Su Rai 3 va in onda il film “Confusi e felici”: anche gli psicanalisti possono cadere in depressione! Lo sa bene Marcello, psicanalista cialtrone e cinico, che un giorno decide di chiudersi in casa e mollare tutto. Questo gesto “estremo” non viene accolto bene da Silvia, segretaria di Marcello, che decide di radunare i suoi pazienti per cercare, tutti insieme, di farlo uscire dalla crisi. Un’idea bellissima, se non fosse che, ad aiutare Silvia, ci saranno: uno spacciatore affetto da attacchi di panico, un quarantenne mammome cronico, una ninfomane decisamente invadente, una coppia in crisi sessuale e un telecronista in crisi per il tradimento della moglie. Strampalati, ma affettuosi e divertenti, i pazienti di Marcello cercheranno in ogni modo di tirargli su il morale. In seconda serata, una nuova puntata de “La Grande Storia”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento sulla cronaca nera, con una nuova puntata di “Quarto Grado”, seguita da un nuovo episodio della serie “Il Commissario Sciumann”.

Su Canale 5 va in onda un nuovo episodio della serie tv “L’Isola di Pietro 3”. Subito dopo, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Ghost Rider – Spirito di vendetta”: sono passati ormai diversi anni da quando Jhonny Blaze ha sancito il suo patto con il diavolo, vivendo in isolamento nell’Europa dell’est per cercare di reprimere la maledizione che lo accompagna. I suoi sforzi vengono però vanificati quando, contattato da una setta, è costretto a far ricorso all’incontrollabile potere del suo alter ego Ghost Rider per salvare la vita a Danny, un bambino di dieci anni, da cui dipendono le sorti di tutta l’umanità. La nuova impresa fornirà a Jhonny anche l’occasione per ripensare a cosa nel passato ha generato la perdita della sua spiritualità. A seguire, il film “Il prescelto”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo una nuova puntata di “Bake Off Italia”.

