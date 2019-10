Taylor Mega mostra il lato b su Instagram e attacca gli haters: ecco cosa ha detto l’influencer – VIDEO

Haters accusano Taylor Mega di ritoccare le foto del suo lato b, lei mostra le sue perfette curve su Instagram e si scaglia contro di loro

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Taylor Mega, la bellissima e seducente influencer ha mostrato il suo perfetto lato b tramite un video postato sulle sue Instagram Stories.

In molti la accusano di modificare le foto postate su Instagram e di non avere in realtà un bel lato b, proprio per questo lei ci ha tenuto a mostrarsi tramite un video. Ai suoi hater la Mega ha spiegato che i video non si possono infatti modificare. Queste le sue parole: “I video non si possono photoshoppare stupidi haters.”

Taylor Mega voleva quindi dimostrare agli haters che le sue foto non sono ritoccate, la sua splendida forma fisica è realmente quella che appare nelle foto e nei video che pubblica su Instagram.

Sara Fonte