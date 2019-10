Terremoto, trema il Sud Italia: scossa di magnitudo 4.4 con epicentro in mare

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) questa mattina, nelle acque a largo di Scalea (Calabria), ha registrato un terremoto di magnitudo 4.4

Stamane, intorno alle ore 06:30, un terremoto di 4.4 gradi della scala Richter è stato avvertito in Calabria. Il sisma, con epicentro nel Mar Tirreno, a 11 km di profondità, ha colpito nella zona di Scalea (Cosenza). Finora non sono stati registrati danni né a cose né a persone. Si è reso necessario interrompere il traffico ferroviario tra Scalea e Paola.

Terremoto in Calabria, cittadini in strada per la paura: ma non ci sono danni

Terremoto in Calabria, questa mattina alle ore 06:30. Le strumentazioni dell’Ingv hanno fatto registrare una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nelle acque a largo di Scalea. Il sisma ha avuto epicentro a 11 km di profondità. Come riporta Il Fatto Quotidiano, i Vigili del Fuoco, gli agenti di Polizia, e i Carabinieri stanno pattugliando la zona dell’Alto Tirreno per capire se ci siano stati feriti o danni alle abitazioni. Pare che finora non siano stati riscontrati problemi, e questo dettaglio è stato comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile, anche se molti cittadini- spaventati- hanno lasciato le loro case e sono corsi in strada.

Terremoto in Calabria, interrotta la circolazione dei treni tra Sapri e Paola

Si è reso necessario interrompere la circolazione dei treni, lato tirrenico, sulla linea che congiunge Sapri a Paola. Nulla di grave: sono in corso dei controlli di Rfi (Rete Ferroviaria italiana) atti a verificare la bontà delle infrastrutture, che potrebbero aver subito danneggiamenti. Fino a quando durerà lo stop ai treni, saranno garantiti mezzi sostitutivi.

Seguiranno ulteriori, eventuali, aggiornamenti.

Maria Mento