Verona-Sassuolo, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Nona giornata di Serie A al via con l’anticipo del venerdì sera fra Verona e Sassuolo. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro della nona giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si giocherà questa sera alle 20.45 con la sfida fra i padroni di casa del Verona e il Sassuolo di De Zerbi. Il Verona è reduce dal ko di Napoli, ma gli appena 7 gol subiti nelle prime 8 giornate rendono la squadra scaligera una delle squadre meno battute di tutte. Il Sassuolo è a caccia di punti importantissimi, vista la posizione pericolante in classifica generale. Gli emiliani sono reduci dal ko interno contro l’Inter per 3-4.

Qualche problema a centrocampo per Juric: Veloso è fuori per un problema fisico e anche Amrabat non è al meglio; pronti Pessina e Henderson. Verre e Zaccagni saranno i due trequartisti alle spalle di Stepinski, quest’ultimo favorito su Di Carmine. Continua l’emergenza in difesa, invece, in casa Sassuolo: De Zerbi dovrà ancora rinunciare a Chiriches e Ferrari e al centro della difesa giocheranno Marlon e Peluso con Muldur e Toljan sugli esterni. Tridente offensivo composto da Berardi, Caputo e uno fra Defrel e Boga. In mezzo al campo Traorè, Obiang e Duncan.

Le probabili formazioni:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Henderson, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Muldur; Traorè, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel.

Verona-Sassuolo è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 20.45 di stasera su Sky Sport Serie A, canale 202, e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre al Bentegodi in Serie A sono 4: 2 volte si sono imposti i padroni di casa, una volta è stato il Sassuolo a conquistare l’intera posta in palio, mentre la sfida è terminata in parità nella restante occasione. L’ultima sfida fra le due compagini si è registrata nella stagione 2017/2018 e fu il Sassuolo a imporsi per 0-1 grazie alla rete di Lemos.