X Factor 2019, il consiglio di Mika ai giudici: “Buttateteli fuori questi pezzi di me…a”, scoppia la polemica – VIDEO

Mika a X Factor 2019 ha consigliato ai giudici di togliersi gli auricolari, i loro giudizi sono pilotati dagli autori? Sul web è scoppiata la polemica

Mika è stato ospite a X Factor 2019, nella puntata andata in onda ieri. Il noto ed amatissimo cantante dopo essersi esibito sulle note di Tiny Love ha abbracciato Alessandro Cattelan.

Il cantante ci ha tenuto a dare un consiglio ai nuovi giudici. Le sue parole hanno lasciato tutti senza parole. Questo è ciò che ha detto: “Dentro le vostre orecchiette ci sono delle voci che vi parlano. Buttateteli fuori questi pezzi di me…a perché non servono a niente e seguite i vostri cuori”.

Mika ha quindi lasciato intendere che i giudici hanno gli auricolari. Samuel ha ascoltato il suo consiglio, in molti hanno notato che durante le esibizioni si è tolto l’auricolare e lo ha poggiato sul bancone.

Alessandro Cattelan non ha detto nulla dopo le parole del cantante, è andato avanti ma sul web è subito scoppiata la polemica. Perché i giudici hanno gli auricolari? I loro giudizi sono forse pilotati dagli autori? Questo al momento non ci è dato saperlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

Sara Fonte