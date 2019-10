Trovato il cadavere di un 17enne in un cortile privato: è precipitato da un palazzo

Caduta accidentale o suicidio? Tutte le ipotesi sono aperte in seguito al ritrovamento del corpo di un giovane, caduto dal quarto o quinto piano di un edificio

E’ mistero in seguito al ritrovamento del corpo di un giovane 17enne rinvenuto in un cortile privato di un noto quartiere romano. E’ accaduto nel pomeriggio di sabato 26 ottobre in via Savorelli nel quartiere Aurelio, poco prima delle 15 e al momento tutte le ipotesi restano aperte. Secondo una prima ricostruzione il giovane romano potrebbe essere precipitato da un palazzo ed in particolare da una finestra che da sulle scale dell’edificio, presumibilmente dal quarto o quinto piano. Resta però da chiarire se si sia trattato di un suicidio oppure di una caduta accidentale o ancora se sia stato spinto da una seconda persone.

Rilievi sul posto e accertamenti sulla salma per ricostruire la dinamica

Per questo i Carabinieri hanno effettuato accurati rilievi in loco in seguito all’intervento del personale sanitario del 118, che nulla ha potuto fare per salvare il 17enne dichiarato morto sul posto a causa delle gravissime ferite riportate nel violento impatto. Gli agenti che stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso sono quelli del Commissariato Aurelio e dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. Il medico legale sta, nel frattempo, effettuando tutti i controlli sulla salma che in seguito verrà trasferita in obitorio. Gli investigatori che indagano sulla vicenda mantengono il massimo riserbo e non hanno ancora formulato specifiche ipotesi. Sono stati i residenti a dare per primi l’allarme dopo aver notato un corpo riverso a terra ai piedi del palazzo; le autorità non hanno trovato segni di effrazione sulla finestra.