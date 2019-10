Un incendio gli ha rovinato la vita. Ma il ragazzo fa miracoli: ora spera di riavere la vista

Uno studente “miracolosamente” sopravvissuto sta cercando di recuperare almeno la vista.

Zaid Garcia, 16 anni, ha riportato gravissime ustioni sull’80% del suo corpo in seguito all’incendio della sua abitazione, causato da una candela. Le fiamme hanno avvolto le coperte mentre il ragazzo dormiva.

Dopo una lunga serie di operazioni, comprese le amputazioni alle mani, l’adolescente ora vuole dimostrare che “possono ancora accadere miracoli”: il 16enne ha infatti ricominciato a camminare e parlare, e ora vuole recuperare la vista.

I suoi occhi sono rimasti gravemente bruciati durante l’incidente, avvenuto quando Zaid era solo un bambino. I chirurghi li hanno ricoperti di pelle per proteggerli, come riportato dal Daily Star Online.

“Vorrei vedere la mia famiglia e la mia amica Julia”

Zaid, che vive a Galveston, in Texas, non demorde. “Ho fatto così tante operazioni ora che non le riesco nemmeno a ricordare. La mia speranza è di poter vedere di nuovo. Vorrei rivedere la mia famiglia dopo 14 anni, sarebbe bellissimo – ha detto il giovane – Vorrei vedere la mia migliore amica di scuola, Julia. Mi piacerebbe vedere la sua bellezza”.

Dopo l’incendio, Zaid è stato trasportato in aereo in un ospedale del Texas, dove ha ricevuto le cure per le ustioni di quarto grado. Quando Zaid è stato poi dimesso dall’ospedale, la sua famiglia si è stabilita in Texas, dove il ragazzo frequenta una scuola per non vedenti.