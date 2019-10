Travolgono gruppo di ciclisti: è polemica per la foto dei ragazzi sorridenti e con i pollici alzati

Tre ragazzi avrebbero atteso i soccorsi per un incidente da loro stessi provocato tra sorrisi e pollici alzati. Un gesto che ha scatenato polemiche

Hanno travolto alcuni ciclisti durante una manovra azzardata ma ciò che ha indignato tutti è il fatto che poco dopo si sono resi protagonisti di una foto con il pollice all’insù. L’episodio è avvenuto a Vigonovo, comune ubicato tra la provincia di Venezia e quella di Padova dove un gruppo di ragazzi a bordo di una potente Audi Coupè hanno investito due ciclisti, residenti a Noventa Padovana, viaggiando contromano in fase di sorpasso. I giovani si sono fermati e sono usciti dall’auto appoggiandosi al guard-rail dove, come raccontato da Il Gazzettino citando alcuni testimoni, i tre ragazzi avrebbero atteso l’arrivo dei soccorritori ridendo e scherzando. E uno di loro avrebbe anche, stando a quanto raccontato da un passante che ha scattato alcune foto, alzato i pollici in segno di ok sorridento.

Incidente nel Veneziano, due ciclisti portati in ospedale

E’ emerso che l’autore dell’incidente è un giovane di Cavallino Treporti in provincia di Venezia: lo scontro è avvenuto sulla statale della Riviera del Brenta, dove l’auto ha travolto il gruppo di ciclisti mandandone due a terra, e rendendo necessario l’intervento di altrettante ambulanze per portarli d’urgenza in ospedale a Dolo, Venezia. Ma mentre i soccorritori erano al lavoro, il guidatore e gli altri due passeggeri non avrebbero a detta dei testimoni avuto un comportamento consono alla situazione: prima si sarebbero appoggiati al guard rail di fianco alla carreggiata mettendosi poi in posa quando hanno notato che una fotografa era giunta sul luogo del sinistro. Uno dei ciclisti è stato dimesso poche ore dopo: colpito di striscio, è stato semplicemente medicato; fuori pericolo, seppur ricoverato, anche il secondo che non si trova in condizioni gravi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per effettuare, di concerto con i Carabinieri di Vigonovo, tutti i rilievi del caso. L’automobilista verrà certamente sanzionato e perderà punti sulla patente.