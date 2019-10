Inter-Parma, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Nona giornata di Serie A, l’Inter ospita il Parma nel secondo anticipo del sabato. Il match inizierà alle 18 e sarà visibile su Sky.

Inter-Parma è il secondo anticipo del sabato valevole per la nona giornata di Serie A. L’Inter ha conquistato tre punti lo scorso turno contro il Sassuolo e si è ripetuto in Champions League contro il Borussia Dortmund; il Parma, invece, è reduce dal grande successo interno per 5-1 contro il Genoa.

Antonio Conte potrebbe far riposare qualcuno, ma al momento in avanti Lukaku e Lautaro Martinez sembrano avanti nelle gerarchie rispetto a Politano e al giovane Esposito. Ancora out Sensi: in mezzo al campo straordinari per Barella, Brozovic e Gagliardini. Possibile riposo per uno fra De Vrij e Skriniar, pronto uno fra Bastoni e Ranocchia. In casa Parma è emergenza in attacco con Inglese e Cornelius out per problemi fisici. Gervinho dovrebbe agire in avanti con Karamoh e Kulusevski ai suoi lati. Bruno Alves out per infortunio: in difesa agiranno Gagliolo e Iacoponi.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Godin, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh.

Inter-Parma è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Milano i precedenti fra le due compagini sono 25: 15 i successi dell’Inter, 8 pareggi e solo 2 sono state le affermazioni degli emiliani. Lo scorso anno il Parma sbancò San Siro per 0-1 grazie alla rete messa a segno da Di Marco.