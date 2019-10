Lecce-Juventus, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Nona giornata di Serie A, Lecce-Juventus è il primo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Lecce-Juventus, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 15. Il Lecce è reduce dal prezioso pari esterno di San Siro contro il Milan conquistato in extremis e vorrà ben figurare anche contro la capolista del campionato; la Juventus, dal canto suo, vuole continuare a inanellare successi per mantenere il proprio vantaggio sull’Inter distante appena un punto.

Liverani è deciso a schierare Mancosu alle spalle di Falco e Babacar, anche se resta viva l’alternativa Farias. In difesa al centro agiranno Rossettini e Lucioni, mentre sull’out di destra Meccariello è favorito su Rispoli. In casa Juventus, Maurizio Sarri potrebbe fare parecchio turnover, considerati i tanti impegni ravvicinati. Non convocato Cristiano Ronaldo: in avanti Higuain giocherà in coppia con Dybala. In mezzo al campo ci sarà Rabiot, con uno fra Khedira e Matuidi destinato alla panchina. Possibile riposo anche per Bonucci: pronto Demiral a prendere il suo posto.

Probabili formazioni:

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Mancosu, Falco; Babacar.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Dybala, Higuain.

Nona giornata di Serie A, la Juventus di scena a Lecce: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Lecce-Juventus è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a Lecce in Serie A sono 15: 9 le vittorie della Juventus, 3 del Lecce e 3 pareggi complessivi. L’ultimo incontro risale alla stagione 2011-2012 e fu la Juventus a imporsi per 0-1 grazie alla rete messa a segno da Matri.