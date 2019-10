Nona giornata di Serie A, dove vedere le partite di domenica alle 15 in diretta TV e in streaming?

Nona giornata di Serie A, l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite in calendario domenica pomeriggio alle 15: due partite saranno visibili sui canali Sky e una su DAZN.

Nel primo pomeriggio di domenica a partire dalle 15 si disputeranno tre match di Serie A valevoli per la nona giornata di campionato. Il Napoli sarà di scena a Ferrara con l’obbligo di conquistare i tre punti per guadagnare terreno sulle diretti concorrenti in vetta. Semplici si affida a Petagna e Floccari in avanti e a Strefezza a sinistra, di ritorno dalla squalifica. In difesa ballottaggio Tomovic-Cionek. Ancelotti è intenzionato a dar fiducia a Mertens e Milik in avanti; in mezzo al campo agiranno Fabian Ruiz e Allan con Insigne e Callejon sugli esterni.

Il Torino ospita il Cagliari con l’obbligo di tornare a conquistare punti; il Cagliari, dal canto suo, vorrà continuare a stupire. Mazzarri si affida a Belotti e Verdi in avanti, mentre è serrato il ballottaggio sulla fascia con Ola Aina favorito su Laxalt e De Silvestri. In casa Cagliari, Maran si affiderà alla coppia Simeone-Joao Pedro, con Nainggolan che dirigerà il gioco dei sardi in mezzo al campo. Ristabilito Ceppitelli che prenderà il suo posto in difesa insieme a Pisacane.

L’ultima sfida in programma alle 15 sarà Atalanta-Udinese. I bergamaschi vorranno dimenticare la batosta di Manchester in Champions League e per farlo si affidano a Ilicic e Muriel in avanti con uno fra Gomez e Malinovskyi alle loro spalle. Ballottaggio Castagne-Gosens a sinistra; Pasalic e De Roon agiranno in mezzo al campo. Nell’Udinese è ristabilito Becao e comporrà il reparto difensivo con Troost-Ekong e Samir. Ancora out Stryger Larsen, al suo posto Ter Avest. In avanti Okaka e Lasagna.

Nona giornata di Serie A, ecco dove poter vedere in diretta TV e in streaming le tre partite in programma domenica pomeriggio alle 15

Ecco l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite di Serie A, valevoli per la nona giornata, in programma domenica pomeriggio in contemporanea:

Atalanta-Udinese alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252

Torino-Cagliari alle 15 su Sky Sport 253

Spal-Napoli alle 15 su DAZN e su DAZN1

Sarà, inoltre, possibile seguire le due partite in programma su Sky sul canale Diretta gol a partire dalle 15 su Sky Sport, canale 251. Su Sky Go sarà disponibile anche il Live-Streaming e potrete seguire sia il canale Diretta gol sia le due singole partite in programma su Sky.

Se siete interessati a seguire il match su DAZN e non avete alcun abbonamento su questa piattaforma, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali. Per abbonarvi a DAZN andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Ricordiamo, inoltre, che anche gli abbonati a Sky avranno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.