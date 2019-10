Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 ottobre 2019: i Bilancia possono tornare sui propri passi

Sabato 26 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sembra quasi che i fine settimana per gli Ariete siano sempre fonte di disagio ma non sei solo in questa considerazione. Anche il Cancro, il Capricorno sentono, ogni tanto, delle tensioni di troppo. chi lavora non ottiene la soddisfazione che vorrebbe. D’altronde i progetti nati a settembre hanno bisogno di revisione. Queste sono due giornate un po’ sottotono. Forse vuoi liberarti di un peso? Oppure sappiamo che ci sono stati anche dei problemi personali, per qualcuno legali. Più che in questa settimana è stata la settimana scorsa che c’è stato un rallentamento. Per fortuna hai la testa dura e puoi andare avanti bene. Con Marte e Luna opposti, però, oggi attenzione alle parole;

Toro. Investimenti in vista che riguardano anche la casa. Chi non ha soldi potrebbe pensare a un trasferimento, un cambiamento di residenza. Per motivi vari, di lavoro o personali, ci sono delle trasformazioni da portare avanti. Sono tanti i motivi per cui entro la metà del prossimo anno potresti pensare di cambiare qualcosa di molto importante nella tua vita. Anche stile di vita, perché no. Le insoddisfazioni ci sono. Sole, Venere, Mercurio opposti dicono che probabilmente di fronte a questa tua esigenza di rinnovamento qualcuno non è d’accordo con te;

Gemelli. Avevo annunciato che questo fine settimana potrà portare un elemento di forza in più nella tua vita. tra l’altro, chi tra giovedì e venerdì ha vissuto una piccola crisi, un problema, può recuperare. Allontaniamoci con i pensieri da settembre, mese pesante. Ottobre è stato un mese intermedio. Novembre, in amore, chiede giustizia e chiarezza. C’è molto da fare, da recuperare;

Cancro. Sabato e domenica sono giornate confuse. Nei fine settimana c’è sempre una certa turbolenza, qualche ostacolo. Qualche preoccupazione per la famiglia. Si va avanti a tentoni, non per colpa tua: proprio perché c sono delle situazioni che devi affrontare con coraggio e non sempre è possibile fare proprio tutto quello che vorresti. Molti vorranno avere più sicurezze. Entro la fine del mese c’è una bella novità. Una piccola vittoria in arrivo per te.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Questo è un weekend che inizia a regalare qualche emozione in più ma che porta anche quella tensione positiva che poi sarà un tema ricorrente nel mese di novembre. Eh sì, perché bisogna dirlo: novembre per i sentimenti funziona. Tu ami controllare, comandare: ogni tanto sarebbe il caso di rilassarsi un pochino. Non mettere sempre tutti alla prova: puoi mettere in imbarazzo la persona che ti interessa. Puoi metterla anche in fuga e questo non sarebbe giusto;

Vergine. Sono tante le cose che devi fare. saturno in buono aspetto. Sarà ottimo il 2020. Io spingo all’azione tutti quelli che sono rimasti un po’ fermi. Ma quanti Vergine possono rimanere fermi con queste stelle? Beh, solamente quelli che sono un po’ giù di corda. Ricordo che la Vergine è governata da Mercurio e in astrologia Mercurio rappresenta l’intelletto, la mente, quindi i Vergine sono al massimo delle idee, oppure un po’ stanchi, depressi. Dipende dalle situazioni. Ecco, chi ha vissuto una crisi deve superarla, deve iniziare a guardare al futuro con più interesse. Persino chi vive due relazioni contemporaneamente ed è fedele a entrambe (ma i tratta di casi limite) ora potrebbe avere un ripensamento. Certamente novembre sarà un mese che allontana l’amore o che magari porta qualche persona della Vergine a pensare di più al lavoro;

Bilancia. In questo weekend che nasce con la Luna nel tuo segno le emozioni si rinnovano e se pensi di avere commesso un errore puoi tornare suoi tuoi passi. Vorrei anche che le persone sole da tempo puntassero sul mese di novembre, quando avremo una Venere favorevole. Con il Sagittario, con il Leone, è possibile costruire qualcosa di molto bello, di molto intenso;

Scorpione. Sabato e domenica sono giornate importanti, preludio anche di una situazione astrologica intensa. Lunedì e martedì avremo grandi pianeti nel tuo cielo. Puoi ricevere delle novità. Se hai scendente Bilancia, Gemelli, ancora meglio. Ancora una volta invito lo Scorpione a essere molto positivo e propositivo. Trascinare tensioni, livori, desideri di vendetta: è tutto sbagliato. Ricorda come stavi ad agosto. Devi migliorarti e migliorare la tua situazione.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Per il Sagittario, dopo 48 ore in calo ben venga questo weekend che riporta in auge la voglia di amare. Poi a novembre Venere, finalmente, transiterà nel tuo segno, quindi avere stelle positive significa vivere grandi emozioni, avere voglia di vedere un cielo sereno ma anche nel vero senso della parola passeggiare, camminare. Usciamo dalla metafora: bisogna proprio viaggiare. Se possibile, nei weekend cerca di allontanarti. In questo periodo hai bisogno di recuperare tanta voglia di amare. Buone prospettive per chi ha un lavoro in proprio. Anche gli imprenditori, per esempio, saranno più favoriti;

Capricorno. Il Capricorno ha sempre un grande legame con il passato, che però non deve bloccare l’evoluzione del futuro perché chi guarda sempre il passato rischia di non vivere bene il presente e di non progettare bene il futuro. E proprio sul futuro, invece, devi puntare, dal momento che tutti i progetti a lunga scadenza sono molto favoriti. Ricordiamo che l’anno prossimo avrai Giove e Saturno importantissimi, direttamente interessati al tuo successo. Se adesso c’è un problema, un conflitto di lavoro o personale, si supererà;

Acquario. L’Acquario sabato e domenica deve evitare la noia. La noia è veramente il nemico numero uno per un segno di aria così eclettico, così esuberante. Ma la noia può arrivare anche quando non ci sono grandi novità. Sì, l’Acquario avrebbe bisogno ogni tot di tempo, di anni, di cambiare vita, di vivere relazioni nuove, di trasferirsi, di sottoporsi a una sorta di reset totale per poi rimettersi in gioco. Ma non è tanto facile, soprattutto quando ci sono responsabilità, obblighi. Attenzione ai rapporti con gli altri fino alla fine del mese: serve cautela;

Pesci. Il mio invito è quello , se hai una storia importante, di definirla al meglio. Questo momento è comunque di grande interesse per fare delle conoscenze. Tra l’altro, questa fine di ottobre può portare un messaggio di speranza in più. Addirittura per qualcuno una bella notizia. Poi sapete come la penso: il segno dei Pesci a volte è veramente sensitivo, quindi non escludo che adesso possa arrivare un’informazione particolare. la butto lì: anche un sogno premonitore. Devi stare attento a tutti quei segnali che tu non sottovaluti mai, che non arrivano direttamente dalla realtà di tutti i giorni. Tra l’altro tra i grandi amanti dell’astrologia ci sono i segni d‘acqua. In genere anche il segno dei Pesci, perché tu hai sempre l’esigenza di essere in contatto con qualcosa che non è propriamente razionale, anche se l’astrologia ha una base teorica piuttosto forte. Non è una scienza, ovviamente, ma è una disciplina. Emozioni da rivelare Tutte le storie che sono nate male o non sono stabili a novembre potrebbero vivere un momento di stop.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento