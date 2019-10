Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, sabato 26 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 26 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 26 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Ulisse-Il piacere della scoperta”, questa sera dedicata al mondo di Ben Hur. A seguire, una puntata del talk show “Io e te-Di notte”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” ed “F.B.I”.

Su Rai 3 va in onda il programma di approfondimento “Le ragazze”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “I predatori dell’Arca perduta”: scampato a un’avventura nella foresta amazzonica, Indiana Jones, archeologo e avventuriero, riparte per cercare l’Arca dell’Alleanza di Mosè, sulle cui tracce si trovano anche gli emissari di Hitler (siamo nel 1936). Arrivato in Egitto, trova l’Arca perduta in un pozzo popolato da serpenti, ma viene scoperto dai tedeschi che si impossessano dell’Arca e murano Jones dentro al pozzo. Indiana scappa, si mette all’inseguimento dei tedeschi e, dopo varie peripezie, li raggiunge nell’isola segreta in cui si sta per aprire il mitico contenitore. Subito dopo, il film “La recluta”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Tu si que vales”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “L’Era Glaciale”: film di animazione ambientato appunto durante l’inizio dell’era glaciale che vede vari animali migrare verso il sud per sfuggire al freddo. Nel cammino un mammut e un bradipo trovano un cucciolo d’uomo sperduto e decidono di proteggerlo. A seguire, il film “Shark”.

Su La 7 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Little Murders”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 vi segnaliamo l’appuntamento con la Formula 1, con le qualifiche del GP Messico.

Maria Rita Gagliardi