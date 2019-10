La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 28/10/2019 al 03/11/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: è la rubrica dell’oroscopo che il noto astrologo italiano propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per Toro e Vergine

Toro. In amore stai iniziando a reagire. Se prima tolleravi certe situazioni, adesso non più. Vuoi parlare chiaro per risolvere questioni che ritieni importanti. In questo ha il suo influsso Venere in opposizione al tuo segno. Specialmente all’inizio della prossima settimana vivrai qualche conflitto in eccesso, e per questo proprio nella prima parte dei prossimi sette giorni sarà meglio non fare azzardi (in generale). La cosa positiva è che se hai vissuto delle crisi che si trascinano da agosto, adesso puoi archiviarle. Dal punto di vista lavorativo devi fare molta attenzione al denaro. Da un po’ di tempo stai avendo delle uscite importati ed è più complicato far quadrare i conti. Devi rivedere questioni e problematiche, forse anche relative alla casa;

Vergine. La settimana, di per sé, non è complicata ma avrai troppe responsabilità da gestire sul lavoro. Adesso devi porre la tua attenzione su quei progetti che vuoi fare iniziare da dicembre in avanti. Il momento di maggior fatica, per te, arriverà nella parte centrale della settimana: mercoledì e giovedì saranno giornate faticose. In amore ci sono Vergine che sono preda di piccoli o grandi dietrofrónt. Consiglio a chi è si è separato da poco di non guardare al passato ma di pensare al futuro, anche se i Vergine hanno spesso paura di sbagliare e questo alla fine li blocca. le coppie dovranno verificare la loro stabilità. La fortuna altalenante ti sconsiglia di fare eccessi da giovedì in poi;

Tre stelle per Leone, Bilancia e Acquario

Leone. La settimana ti consente di mantenere uno status quo in amore: non ci sono particolari emozioni, ma martedì potresti vivere delle tensioni col partner. Se si vive del disagio è meglio rimandare ogni decisione al fine settimana. Devi stare attento nei rapporti con Acquario, Sagittario e Ariete. Dal punto di vista lavorativo devi stare attento a delle discussioni che potresti vivere a inizio settimana. Qualunque progetto tu stia portando avanti è consigliabile concluderlo entro la fine di novembre. Sii paziente. Ora è possibile risolvere qualche grana finanziaria. La fortuna consiglia di non prendere decisioni lunedì e martedì. Recupero dal weekend;

Bilancia. Il tuo ambiente lavorativo è costellato da persone che non la pensano come te. Nel caso dovessi svolgere dei lavori con loro, questo potrebbe essere problematico. Ma dei cambiamenti sono in arrivo per chi ha già preparato il terreno giusto o per chi ha in mente variazioni sul tema. In amore qualcuno potrebbe essere tormentato, ma la buona volontà può aggiustare le cose che non vanno. Non tutto andrà però a posto per le coppie che hanno vissuto una crisi nel passato: in questi casi sarà meglio essere cauti. Giorno 30 e 31 48 ore ideali per verificare la tenuta di un rapporto. Attenzione ai rapporti (che potrebbero essere tesi) con Ariete e Capricorno. Settimana che dal punto di vista della fortuna ti consiglia di andare molto cauto in qualunque situazione;

Acquario. Fare il diavolo a quattro adesso non è consigliabile e, soprattutto, non serve a nulla. A novembre tutto ti sarà più favorevole quindi è meglio attendere e rimandare ogni decisione a tempi migliori. Sul lavoro ti senti poco compreso e da questo nascono le discussioni. In amore si può dire la stessa cosa: novembre sarà migliore grazie a una Venere più amica. Per il momento, probabilmente molti Acquario non sanno cosa desiderano e le storie nate più di recente rimangono, per questo motivo, poco definite. Le coppie in crisi avranno più difficoltà a trovare un punto di incontro. Gestisci al meglio i dubbi e non farli crescere fino a diventare muri. Giorno 28 e 29 le stelle consigliano di fare attenzione.

Quattro stelle per Ariete, Gemelli, Capricorno e Pesci

Ariete. Ultimamente ci sono stati dei disagi in amore, e si potranno superare ma non senza mettere in campo molto grinta. ci sono Ariete che dopo una separazione d’amore avvenuta n estate non hanno più recuperato la serenità tanto voluta nei sentimenti, e ci sono Ariete che portano avanti relazioni ufficiose (sicuramente le più complicate da gestire). Sii prudente e ricorda che le situazioni ambigue non ti portano da nessuna parte. Settimana migliore dal punto di vista lavorativo. nuove idee agli inizi di novembre. Unico neo le questioni finanziarie: la prima parte della settimana non ti farà guadagnare. Giornate migliori quelle di metà settimana. Le stelle consigliano comunque di non rischiare troppo;

Gemelli. Dal punto di vista lavorativo, per molti Gemelli c’è qualcosa che non va e questo rischia di creare problemi a livello economico. Quando i Gemelli sono sotto pressione o vivono dei malesseri tendono a spendere di più per dimenticare i problemi o gratificarsi. Devi solo pazientare perché il recupero arriverà alla fine dell’anno. In amore c’è, da parte tua, una buona disponibilità e apertura verso i sentimenti. Fine di ottobre un po’ conflittuale. A novembre si decideranno le storie da portare avanti e quelle da chiudere. I Gemelli che hanno interrotto una storia ora sono pronti a guardare il futuro con più serenità. Agisci entro il 29 ottobre se devi fare una richiesta;

Capricorno. Situazione positiva per l’amore, grazie a una Venere favorevole che rende anche i più restii ad abbandonarsi ai sentimenti. Favorita la frequentazione di posti nuovi: è l’ideale per iniziare nuovi amori. Un rapporto con uno Scorpione o un Pesci può diventare intrigante. Se hai per la testa troppi pensieri non devi rimuginarci su: devi lasciare fare all’istinto. Sul lavoro no sottovalutare occasioni e incontri che potranno rivelarsi fondamentali per l tuo futuro, soprattutto perché hai delle grandi idee che ti possono dare grandi vantaggi. Arrivano anche per te delle soddisfazioni. Lunedì e martedì la fortuna ti favorisce;

Pesci. Sul lavoro puoi ripartire bene, e addirittura molti Pesci potranno riprendere un discorso che si era interrotto. Stelle particolarmente favorevoli per i nati del segno che hanno un’attività in proprio: per loro in arrivo una chiamata o una buona intuizione. Settimana importante per l’amore. puoi prendere una decisione importante, oppure tornare a una storia del passato, o ancora sentirti preso da due persone diverse. Favorite le coppie giovani che possono pensare a mettere su famiglia o ad andare a vivere insieme. Le giornate del 30 e 31 saranno incolori, mentre la fortuna ti sorride tra lunedì e mercoledì. Tra lunedì e martedì favoriti sia l‘amore sia le situazioni lavorative.

Cinque stelle per Cancro, Scorpione e Sagittario

Cancro. Il Cancro vive una settimana positiva per i sentimenti, tanto che i più tristi- coloro che hanno vissuto una separazione- riusciranno a sentire meno il peso della solitudine. Cerca di evitare la noia e di frequentare gente e posti nuovi: questo vale per tutti i nati del segno, non solo per chi è rimasto solo. L’importante è capire cosa desideri davvero e non pensare al passato, se ti rendi conto che quello che vuoi non è lì. Sul lavoro l settimana non inizia proprio bene. Ti senti poco in forma e forse ti capiterà di discutere con qualcuno. Le notizie positive sono una buona conferma in arrivo e il possibile recupero di un discorso interrotto nel passato. Lunedì e martedì sono le giornate migliori della settimana, con buone intuizioni in arrivo;

Scorpione. Lo Scorpione è in difficoltà dal punto di vista lavorativo. ultimamente ci sono state delle spese impreviste per dei lavori non preventivati che hai dovuto affrontare (danni, spese in casa). Concentrati al meglio delle tue forze. Il consiglio è quello di accettare un incarico nuovo che potrebbero proporti proprio in questa settimana. Quattro pianeti favorevoli, nel tuo segno, lunedì 28 fano di te uno dei segni più in grande spolvero. Ottime, per amare, le giornate di inizio settimana, e addirittura molti Scorpione stanno pensando al matrimonio o a dei figli. Le difficoltà quotidiane, che toccano tutti, si possono superare senza complicazioni. Buona la fortuna di inizio settimana: può portare belle idee;

Sagittario. Il Sagittario sarà a breve molto favorito in amore. Le storie che nascono ora avranno grande fortuna a novembre, quando Venere sarà nel segno. Buone sintonie con Ariete e Acquario, ma lo stesso non si può dire dei rapporti con Vergine Gemelli, che saranno i più tesi. Sei comunque aperto e disponibile alle nuove storie. Sul lavoro, tutto ciò che fai ora è favorito. Sei ottimista e questo spinge anche le persone ad affidarti compiti e a fidarsi di più di te. Qualcuno ti affiderà un progetto? Preferisci quelli a lunga scadenza. In questa settimana i lavoratori dipendenti saranno più protetti. Sfrutta le giornate del 30 e del 31 per mettere in cantiere idee vincenti.

Maria Mento