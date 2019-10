Decapita la moglie in mezzo alla strada, l’accusa sui social: “E’ un musulmano”

Circola da alcune ore un video che ritrae un uomo decapitare la moglie con un’ascia. L’attacco sarebbe avvenuto in Germania ma le informazioni al momento sono risicate

Sono immagini sconcertanti e raccapriccianti quelle che da alcune ore hanno iniziato a circolare sul web e che mostrerebbero il presunto omicidio di una donna da parte del marito. I fatti si sarebbero svolti a Limburgo in Germania, come riportato da vladtepesblog.com che pubblica a corredo anche il filmato nel quale si vede un corpo steso a terra ed un uomo avventarsi su di esso con quella che parrebbe essere un’ascia o un altro corpo contundente estratto dal bagagliaio del veicolo.

Decapita la moglie in mezzo alla strada, il filmato finisce sul web

Il dramma si consuma in mezzo alla strada e stando alla fonte l’autore dell’efferrato omicidio sarebbe un tedesco figlio di un musulmano e a conferma del fatto che il dramma sia avvenuto in Germania vi è anche la dichiarazione di Katie Hopkins, personalità dei media inglese, editorialista ed ex donna d’affari che sulla sua pagina Twitter sottolinea di aver visto il video del presunto musulmano che decapita la moglie ma di non poterlo condividere per il rischio di conseguenze e legali e poichè troppo orribile. “Vorrei che la polizia tedesca – ha aggiunto – fosse tanto attenta nel sorvegliare gli umani selvaggi che decapitano le donne quanto lo sono su Twitter”. Sul web è stata diffusa solo una breve e sfocata clip per provare che il fatto sia avvenuto davvero: occorre però sottolineare che al momento i media non ne hanno parlato e non è possibile stabilire quando si sia verificato e chi sia l’uomo ripreso nel filmato.