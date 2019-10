Domenica Live, il videomessaggio di Floriana Messina a Paola Caruso: “Il tuo ex ci ha provato con me”

A “Domenica Live”, Floriana Messina ha mandato un videomessaggio a Paola Caruso per dirle che il suo ex, Francesco Caserta, c’avrebbe provato con lei.

Questo pomeriggio, Paola Caruso è stata ospite a “Domenica Live”. L’ex Bonas di “Avanti un altro” si è presentata in studio con il figlio Michele e Moreno Merlo, suo attuale compagno che ha un ottimo rapporto con il suo bambino:

“Stiamo bene, siamo una famiglia… Moreno è perfetto per Michelino, si vogliono troppo bene… Alla fine basta crederci, si è realizzato il sogno della mia vita. Tutti e tre, insieme. E’ bravo”.

La showgirl, dopo aver parlato della sua attuale situazione sentimentale, ha ricevuto un videomessaggio dall’ex concorrente del “Grande Fratello” Floriana Messina la quale le ha detto che Francesco Caserta, l’ex compagno che non ha voluto riconoscere Michele, c’avrebbe provato con lei:

“Ho una cosa importante da dirti, Paola. Il tuo ex ragazzo mi ha contattato su Instagram e ha cercato di abbindolarmi come fa con tutte… Io sono fidanzata ma anche se non lo fossi stata, non avrei ceduto alle sue avance. Anche se non siamo più amiche, mi sono sentita in dovere di rispondergli a nome tuo e a nome di tutte le donne che sono offese e trattate come carta straccia da uomini così. Ho esortato Francesco a spendere le proprie energie verso suo figlio e a prendersi le sue responsabilità da padre. Francesco è interessato solo alla fama, al successo e alla popolarità”.

Paola Caruso sul videomessaggio di Floriana Messina: “E’ l’ennesima donna di cui non sapevo”

Paola ha cosi’ commentato il videomessaggio:

“E’ l’ennesima donna di cui non sapevo… Tu non sai quante donne, anche dello spettacolo, mi hanno detto che Francesco aveva scritto loro… Anche se lui è fidanzato! E nonostante ciò, lui continua a farlo!”.

Dobbiamo aspettarci una replica da parte di Francesco Caserta?

