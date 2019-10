Spaventoso incidente stradale, Audi travolge due persone: morto un uomo

Un’auto ad alta velocità ha travolto due persone scagliandole nel fiume sottostante. Sotto shock gli occupanti del veicolo, padre, madre e due figli piccoli

Un incidente drammatico che ha visto coinvolti una coppia che stava camminando lungo la strada. E’ accaduto nel pomeriggio di domenica 27 ottobre in provincia di Como e ha avuto conseguenze tragiche: l’uomo è infatti deceduto mentre la donna (ancora da confermare che si tratti effettivamente della moglie) si trova in condizioni molto gravi. Entrambi sono stati investiti da un’auto all’altezza di via Adua nel comune di Magreglio, sulla strada provinciale 41. Sul veicolo, un’Audi, viaggiava una famiglia e secondo le prime ricostruzioni, avrebbe travolto i due a forte velocità, tanto che i due sono stati scaraventati oltre un parapetto finendo nel fiume Lambro sottostante. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Raggiunta dai soccorritori, la donna è stata invece intubata e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Lecco.

Incidente stradale, la ricostruzione dei fatti

Anche i componenti della famiglia, padre, madre e due figli di 6 e 9 anni, sono stati soccorsi e medicati. Per l’uomo, 45 anni, diverse contusioni ed ecchimosi, mentre gli altri tre soltanto un grande spavento. Sono comunque stati portati in ospedale a scopo precauzionale. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell’incidente che, stando alle prime ipotesi, sembrerebbe essere riconducibile proprio all’alta velocità. Di seguito il comunicato di Areu, Azienda Regionale Emergenza Urgenza: “Nel comune di magreglio (Co) sp41 investimento 2 pedoni, marito e moglie sbalzati nella scarpata, in un torrente a lato strada. Marito lesioni incompatibili con la vita deceduto, moglie verra trasportata intubata presso ospedale Lecco”.