Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, domenica 27 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 27 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 27 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio della serie tv “Imma Tataranni Sostituto Procuratore”. A seguire, una nuova puntata di “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il film “Aspettando il re”: Alan Clary è un uomo di affari americano la cui vita è andata a rotoli: ha perso la casa, il matrimonio, la stima del padre, non sa come pagare gli studi della figlia ed è afflitto dai sensi di colpa, per aver chiuso uno stabilimento americano, in favore di una delocalizzazione in Cina che, alla lunga, non ha nemmeno ripagato. Ora cerca di rifarsi, vendendo un sistema di teleconferenza via ologramma al Re dell’Arabia Saudita, nella citta’ di KMET, che è ancora in realtà solo un progetto e di fatto consiste in una palazzina di uffici in mezzo al deserto. Ha inoltre una preoccupante ciste sulla schiena, che potrebbe anche essere un linfoma, e, per curarsi, finisce per conoscere una locale dottoressa che, insieme al suo autista, lo aiuta a ritrovare un po’ di fiducia in sè stesso e gioia di vivere. Subito dopo, “Speciale Tg3 Elezioni Umbria”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone un nuovo episodio della soap opera “Il Segreto”, seguita da “Stasera Italia Speciale Elezioni”.

Su Canale 5 va in onda il film “Benvenuti al sud”: Alberto, milanese doc, viene trasferito a San Marco di Castellabate, un paesino in provincia di Salerno. Dopo il trauma iniziale dovuto alla difficoltà di ambientarsi in una dimensione completamente differente da quella di origine, il protagonista scopre la bellezza architettonica, la gastronomia e il calore contagioso del sud che, anche grazie ai colleghi autoctoni Mattia e Maria, lo porterà a liberarsi dei tanti pregiudizi nordisti. E così, insieme alla moglie Silvia, Alberto imparerà a godersi la vita con libertà. A seguire, il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita da “I Griffin”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”. In seconda serata, “Speciale Tg La 7-Elezioni regionali Umbria”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo la Formula 1 con il GP Messico.

Maria Rita Gagliardi