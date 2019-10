Cotto e Mangiato, ricetta 28 ottobre: torta salata di spinaci

Nuova settimana all’insegna del gusto dalla cucina di Cotto e Mangiato. Oggi Tessa Gelisio ha spiegato come preparare la gustosa torta salata di spinaci

La ricetta della torta salata di spinaci

Per quel che concerne gli ingredienti, essi sono:

3 uova sode

2 uova

400 GR di spinaci

40 GR di formaggio grattugiato

200 gr Bree

1 sfoglia

La preparazione

Mettere a bollire tre uova come prima cosa. Nel frattempo lessare gli spinaci per una decina di minuti. Una volta pronti metterli in una terrina e amalgamare il formaggio grattugiato con due uova sbattute.

Prendere la sfoglia, adagiarla in una terrina e ricoprirla con il composto di spinaci. Sullo strato verde mettere le uova sode tagliate a fettine e i pezzetti di bree. Abbassare il cordone della sfoglia e mettere in forno a 200 gradi per una ventina di minuti. E la prima ricetta della settimana è servita.