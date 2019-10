Matteo Renzi, bordate dopo la debacle in Umbria. E sul governo: “Anziché attaccarmi mi dovrebbero ringraziare”

Parlare degli alleati di governo come si fosse all’opposizione ma fare parte del governo.

E’ quello che fa ormai da tempo Matteo Renzi, leader di Italia Viva che, all’indomani della sconfitta della coalizone PD – Movimento 5 Stelle in Umbria parla di sconfitta già “scritta, figlia di un accordo sbagliato nei tempi e nei modi. Lo avevo detto, anche privatamente, a tutti i protagonisti. E non a caso Italia viva è stata fuori dalla partita. In Umbria è stato un errore allearsi in fretta e furia, senza un’idea condivisa, tra Cinque stelle e Pd. E non ho capito la “genialità” di fare una foto di gruppo all’ultimo minuto (di seguito la foto in questione, ndr), portando il premier in campagna elettorale per le Regionali”.

Lo fa ai margini della presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa, sottolineando come – a suo avviso – abbia ragione su tutta la linea.

Anche sulla creazione del governo giallorosso: “Se avessi dato ascolto a Zingaretti e Gentiloni il risultato delle politiche sarebbe stato lo stesso che in Umbria: un trionfo dei sovranità di destra”.

In tal senso, l’ex premier ha ribadito: “L’Italia sarebbe stata un’Umbria più grande e per cinque anni Salvini avrebbe dominato ovunque. Anziché attaccarmi mi dovrebbero ringraziare”.