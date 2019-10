Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 ottobre 2019: lo Scorpione in questi giorni è sensitivo

Lunedì 28 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È stato un mese di lotta, questo di ottobre, ma adesso si può iniziare a vedere qualche miglioramento. Tutte le storie che non funzionano dovrebbero essere affrontati al più presto, anche perché Venere a novembre sarà favorevole, quindi qui si parte per un periodo di grande rivalsa. Tra l’altro, anche se Saturno è contro e in qualche modo l’attività professionale ha risentito di rallentamenti nel corso degli ultimi tempi, si può dire che stai iniziando a vedere le cose in maniera diversa, quindi sei più progettuale e hai più voglia di fare. tuttavia ci sono sempre dei weekend tormentati: attenzione a chi frequenti;

Toro. Il segno del Toro agitato. Ieri dicevo scherzando ,ma fino a un certo punto, che fino a qualche tempo fa i Toro erano quelli incrollabili, immutabili, veramente dei macigni che di fronte a ogni tipo di novità facevano un passo indietro. Adesso è tutto il contrario: sei tu il rivoluzionario della famiglia, sei tu quello che vuole cambiare, e quindi le persone attorno a te non ti riconoscono più. Dagli tempo. Qualcuno penserà ”Questo mio amore/questo mio amico del Toro è impazzito”. La realtà è che hai voglia di fare delle cose nuove e già questa sera dovresti notare una tensione maggiore. È chiaro che non bisogna fare cose troppo stancanti;

Gemelli. I Gemelli hanno una belle visione del proprio futuro, un po’ perché si sente che qualcosa sta per cambiare e poi- come si dice- i nodi arrivano al pettine. Chi ha rimandato per mesi, per anni, una decisione di lavoro, un cambiamento, si trova a dover affrontare delle tensioni in maniera più diretta. Da qualche tempo si discute troppo oppure ci sono delle tensioni che vanno tenute sotto controllo. Certo che in amore non dico che ci sono delle crisi in corso, però è probabile che a novembre ci sia un po’ di distacco. Facile che questo problema non riguardi un sentimento ma solo le condizioni di vita di una coppia: se uno dei due lavora troppo, se torna a casa la sera tardi, se non ci si vede e ci si sente come previsto;

Cancro. è tempo di amare, ritrovare sentimenti perduti. Come minimo ci sarò qualcuno che ti proporrà qualcosa di bello, con queste stelle importanti. Un nuovo percorso? Perché no. Che si cambi percorso, opinione o gruppo , tutto è lecito, sia pure con qualche piccolo intralcio che devi affrontare, ma d’altronde ormai sei specialista (visto che Saturno è opposto da tanto tempo) in salto a ostacoli;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il Leone questa è una giornata a metà tra insoddisfazione e soddisfazione. Questo aspetto buono di Giove può aiutarti a superare un piccolo conflitto. Sarà utile fino alla fine di novembre, quindi se in qualche modo hai diritto alla serenità o a qualche ricompensa, sappi che arriverà. A me piace questo cielo perché Venere sarà molto importante nelle prossime settimane, quindi in amore, nelle amicizie, ci sarà qualcosa in più da raggiungere. Uno stato di soddisfazione e forse anche, da parte tua, di maggiore tranquillità;

Vergine. Quello che stai facendo ora sarà di buono auspicio in vista del futuro, quindi sono molto contento di vederti attivo. Devi però preservare l’amore perché il problema potrebbe essere proprio quello di dare più spazio alla razionalità, agli impegni concreti, piuttosto che ai sentimenti. C’è da rivoluzionare la tua attività o comunque devi attuare nuove strategie. Per chi ha una possibilità di guadagno in più, a seconda di chi si frequenta (chiamate, forniture), questo è un periodo importante

Bilancia. Un po’ più passionali i Bilancia, in questa ultima parte di ottobre. Attualmente quelli in crisi o che hanno qualche problema di lavoro possono andare avanti. Si può sperare in un miglioramento. Io credo che all’interno di un’azienda possa esserci anche un ridimensionamento dei ruoli, che ci sia da scontrarsi, discutere, per fare tante cose in più. È il momento giusto per parlare anche se ogni tanto la pazienza scappa. Saturno dissonante dice che sei messo alle strette. In amore non dire troppo: aspetta novembre;

Scorpione. Lo Scorpione è molto intuitivo. Addirittura i segni d’acqua in generale, Cancro, Scorpione e Pesci, in questi giorni sono più che alto sensitivi: quindi può arrivare un sogno premonitore, può arrivare un’informazione particolare che ti riguarda. Tutta la settimana è importante ma soprattutto fino a mercoledì c’è questa carica eccezionale che bisogna sfruttare. Conferme d’amore o semplicemente voglia di relazionarti alla persone dopo una separazione senza crearti troppi problemi;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. È un bel cielo, questo, con Venere sempre più attiva visto che entrerà ufficialmente nel tuo segno il primo giorno di novembre. Dunque, grandi prospettive, emozioni, storie che possono rinascere. L’unico dubbio riguarda le relazioni che vanno avanti da anni e che non hanno più un costrutto. Ecco, in quel caso Venere potrebbe essere un po’ trasgressiva, quindi il Sagittario allungherà gli occhi fuori da un rapporto, cercherà delle emozioni nuove. Ma è un rischio che bisogna in qualche modo vivere, anche per chiedersi se stai facendo la vita che desideri;

Capricorno. Per il Capricorno è tempo di pensare a grandi acquisizioni. Il Capricorno ha successo nelle lunghe operazioni, dunque quello che fai non è mai ottenibile in due-tre settimane, ma non perché tu non abbia le capacità ma perché i tuoi progetti sono talmente grandi che proprio tecnicamente hanno bisogno di ampi spazi per decollare. Oppure adesso devi aspettare una risposta. Se lavori per un’azienda in crisi, se comunque c’è un problema, non si può risolvere dall’oggi al domani. In molti dovranno rimandare una scelta a dicembre, comunque, in tre mesi molte cose cambieranno in positivo, io quindi voglio lanciare un messaggio di speranza anche a chi vede nero perché non sarà così nero. Posso immaginare che addirittura in amore ci sia una bella novità;

Acquario. L’Acquario in questo momento, deve mettere a posto tante cose. È frenetico, stanco, prende tutto un po’ troppo di petto, quindi sono giornate in cui potresti sentirti anche molto esausto, quini recupero senz’altro possibile ma- un po’ come il segno del Toro e dello Scorpione- il l’Acquario avrebbe voglia di iniziare nuovi progetti. , fare delle cose divertenti. Se l’Acquario non si diverte, non si appassiona a qualcosa, inevitabilmente perde colpi;

Pesci. Il segno dei Pesci deve fare grandi cose tra fine anno e 2020, quindi io spero che qualcuno abbia già in mente grandi progetti. Chiaro che chi ha bisogno di consensi per vincere , vincerà da dicembre. se una situazione lavorativa non funziona come vorresti, pensa a un cambiamento che sarà attivato entro la fine dell’anno. In questi giorni può arrivarti una buona risposta che riguarda proprio l’attività, oppure potresti avere una bella intuizione. L’amore è lontano, fisicamente o proprio a livello di km, nel senso che c’è una persona che vorresti frequentare un po’ di più, stringere a te. Hai bisogno di sicurezze: questo capita quando nella tua vita fai più cose contemporaneamente e non sei più certo di nulla. Ogni tanto il segno dei Pesci vive momenti di forte sbandamento, ma ora bisogna essere più forti di un destino che non è assolutamente avverso ma che propone delle novità che possono essere gestite in maniera serena nel corso dei prossimi mesi.

