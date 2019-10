Il Principe Harry e Meghan Markle si trasferiscono negli Stati Uniti? – VIDEO

Meghan Markle e il Principe Harry stanno pensando di andare a vivere negli Stati Uniti?

Il Principe Harry e Meghan Markle vogliono trasferirsi negli Stati Uniti? Stando ai rumors sembrerebbe proprio di si.

Dopo le nozze e la nascita del loro primo figlio i due si sono ritrovati fin troppo spesso al centro di molte critiche e polemiche. A quanto pare la pressione mediatica non li sta facendo vivere serenamente ed è per questo che stanno pensando di lasciare Windsor per trasferirsi negli Stati Uniti.

Una fonte a The Sun ha svelato: “Sembra evidente a tutti che le cose non hanno funzionato per loro a Windsor, quindi potrebbero avere una seconda base in America. Una volta che gli impegni in agenda saranno finiti, verso la fine dell’anno si concederanno un po’ di tempo in famiglia. Non è ancora certo ma probabilmente andranno negli USA”.

Sara Fonte