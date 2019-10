Invia sms per anni al papà morto. Le risponde un uomo che la fa commuovere

Una donna ha inviato messaggi di testo al telefono del padre defunto ogni giorno per quattro anni, quando ad un certo punto ha ricevuto una risposta.

Chastity Patterson, 23 anni, ha inviato al numero di suo padre, Jason Ligons, aggiornamenti sulla sua vita per 4 anni: un modo per mantenere vivo il suo ricordo. Giovedì scorso la 23enne ha inviato un messaggio la sera prima del quarto anniversario della sua morte, dicendo: “Ehi papà, sono io. Domani sarà di nuovo una giornata difficile!”.

Nel messaggio, Chastity raccontava alcuni degli obiettivi raggiunti, tra cui il diploma universitario e la sconfitta del cancro. La ragazza non poteva immaginare che a quel messaggio avrebbe ricevuto risposta. La replica è arrivata da un uomo di nome Brad, che aveva perso sua figlia nel 2014 in un devastante incidente d’auto. Brad ha detto a Chastity che aveva letto i suoi messaggi ogni giorno: l’avevano aiutato a tenersi in vita, come riportato dal quotidiano “Metro”.

“Sei una donna straordinaria, i tuoi messaggi sono opera di Dio”

“Ciao tesoro, non sono tuo padre, ma ho ricevuto tutti i tuoi messaggi negli ultimi quattro anni. Attendo con ansia i tuoi messaggi mattutini e i tuoi aggiornamenti notturni. Mi chiamo Brad e ho perso mia figlia in un incidente d’auto nell’agosto 2014 e i tuoi messaggi mi hanno tenuto in vita”, il testo del messaggio inviato da Brad.

“Quando mi scrivi, so che è un messaggio di Dio. Mi dispiace che tu abbia perso qualcuno così vicino a te, ma ti ho ascoltato nel corso degli anni e ti ho visto crescere e affrontare il dolore più di chiunque altro. Ho sempre pensato di risponderti, ma non volevo spezzarti il ​​cuore”.

“Sei una donna straordinaria e avrei tanto voluto che mia figlia diventasse come te”. Chastity ha poi condiviso i messaggi di Brad su Facebook, rivelando tutta la sua commozione