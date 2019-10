Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, lunedì 28 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 28 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 28 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone un episodio, in replica de “Il Commissario Montalbano”. A seguire, “Speciale Porta a Porta Elezioni Umbria 2019 – Vincitori e Vinti”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata dello show di intrattenimento “Stasera tutto è possibile”. In seconda serata, il programma di approfondimento politico “Povera patria”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Report”. Subito dopo, il docureality, condotto da Salvo Sottile, “Prima dell’alba”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Quarta repubblica”. A seguire, una nuova puntata di “Confessione reporter”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita da “X Style”, programma di approfondimento sulla moda.

Su Italia 1 va in onda il film “Die Hard-Un buon giorno per morire”: l’agente John McClane si ritrova costretto ad andare fino in Russia per aiutare il figlio Jack, con cui i rapporti si sono raffreddati nel corso degli anni e rimasto coinvolto in un increscioso episodio, e il russo Komorov, a cui la malavita russa dà la caccia per essere un informatore del governo. Poichè l’intero assetto democratico del mondo rischia di essere minato dalla minaccia di un colpo di stato, i McClane si ritrovano ad agire fianco a fianco e a guardarsi le spalle l’uno con l’altro, scoprendo che sono imbattibili in coppia. A seguire, il film “The Courier”.

Su La 7 va in onda la quindicesima stagione di “Grey’s Anatomy”, seguita dalla serie tv “Body of proof”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Django Unchained”: nel sud degli Stati Uniti, due anni prima della guerra di secessione, lo schiavo nero Django è riuscito a riacquistare la sua libertà, grazie a King Schultz, un ex dentista tedesco trasformatosi in cacciatore di taglie, che gli fa da mentore e guida con la speranza che Django lo conduca fino ai pericolosi fratelli Brittle. Dopo aver imparato a destreggiarsi tra pistole e duelli, Django diventa a sua volta un ottimo cacciatore di taglie, ma in testa continua ad avere un solo obiettivo da concretizzare, a qualunque costo: riuscire a rintracciare la moglie e liberarla dalla schiavitù a cui la costringe Calvin Candie, il diabolico proprietario di alcune piantagioni nel Mississippi, dove gli schiavi vengono allenati per combattere l’uno contro l’altro per il puro divertimento del loro padrone.

Stasera in TV, la programmazione di lunedì 28 ottobre 2019

Rai 1

21:20 Il Commissario Montalbano

23:30 Speciale Porta a Porta Elezioni Umbria 2019 – Vincitori e Vinti

Rai 2

21:20 Stasera tutto è possibile

23:30 Povera patria

Rai 3

21:20 Report

23:30 Prima dell’alba

Rete 4

21:20 Quarta repubblica

23:30 Confessione reporter

Canale 5

21:20 Live Non è La D’Urso

01:00 X Style

Italia 1

21:20 Die Hard-Un buon giorno per morire” (film)

23:30 The Courier (film)

La 7

21:20 Grey’s Anatomy

23:30 Body of proof

Maria Rita Gagliardi