L’annuncio del Viminale: “L’Ocean Viking sbarcherà a Pozzallo”

Il Viminale ha da pochi minuti autorizzato lo sbarco dei migranti della Ocean Viking, la nave norvegese di ong francese, presso il porto siciliano di Pozzallo. Dura la reazione di Salvini.

Svolta nella vicenda dell’Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranée che il 18 ottobre aveva soccorso in mare alcuni migranti a largo della Libia. Per giorni la nave non era riuscita a far sbarcare i migranti per via dell’opposizione di Italia e Malta.

Ma oggi la svolta, con l’annuncio del Viminale che conferma la possibilità di sbarcare a Pozzallo in Sicilia: “L’Ocean Viking sbarcherà a Pozzallo. Si è appena conclusa la procedura di ricollocazione dei migranti soccorsi in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. Francia e Germania, in particolare, ne accoglieranno 70”.

L’Ocean Viking sbarca a Pozzallo, dopo la conferma avvenuta dal Viminale. Duro Salvini: “Sbarco in Italia inaccettabile affronto”

Michael Fark, capo-missione di Medici senza frontiere che gestisce la nave insieme a Sos Mediterranée, ha così commentato questo annuncio del Viminale: “Dopo giorni bloccati in mare e con alle spalle le orribili condizioni sopportate in Libia e lungo tutto i loro viaggio, finalmente i migranti potranno essere portati al sicuro. Questi prolungati, inumani, blocchi non devono continuare”.

Dura la reazione di Matteo Salvini, leader della Lega: “Sbarco in Italia è un inaccettabile affronto. Il governo tutto sbarchi, tasse e manette ha già più che raddoppiato gli arrivi di clandestini: basta!”.