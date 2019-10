Brescia-Inter, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Decima giornata di Serie A, Brescia-Inter è il secondo anticipo del turno infrasettimanale. Il match è in programma stasera alle 21 e sarà visibile su Sky.

Brescia-Inter, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà stasera alle 21 al Rigamonti di Brescia. Il Brescia è reduce dalla pesante sconfitta di Marassi contro il Genoa e vorrà provare a impensierire la formazione nerazzurra; l’Inter dovrà a sua volta ripartire, dopo il pareggio casalingo contro il Parma di sabato scorso.

In casa Brescia, la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Balotelli e Donnarumma. Corini non potrà disporre in difesa del venezuelano Chancellor a causa di un infortunio: al centro della difesa agiranno Gastaldello e Cistana. Antonio Conte non rinuncia alla coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro Martinez; Asamoah riprenderà il suo posto a sinistra. Ballottaggio Skriniar-Bastoni in difesa e Candreva-Lazaro a destra.

Probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Romulo; Donnarumma, Balotelli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Decima giornata di Serie A, l’Inter di scena a Brescia nel secondo anticipo del turno infrasettimanale: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Brescia-Inter è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 21 di stasera su Sky Sport Serie A, canale 202, e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Brescia sono 22 i precedenti in Serie A fra le due squadre: 3 i successi delle Rondinelle, 8 dell’Inter e 11 i pareggi. L’ultimo incontro disputato risale alla stagione 2010/2011: 1-1 il risultato finale grazie alle reti di Eto’o per l’Inter e di Caracciolo per il Brescia.