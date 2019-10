Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 ottobre 2019: il Sagittario sente gli influssi positivi di Venere

Martedì 29 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete inizia una fase di recupero ma deve lottare con questa opposizione di Marte. Casualmente, sempre nei fine settimana, c’è qualche tormento: lo avrai notato. Questa tensione è patita addirittura da metà settembre perché per esempio, il 22 la Luna era dissonante, il 29 la Luna era opposta, domenica la Luna era dissonante ancora, quindi è andata avanti questa tensione. Io vi dico sempre “non credete, verifichiamo”, divertiamoci con l’astrologia, ma ritengo che gli Ariete proprio nel weekend abbiano qualcosa che non va., vivano delle tensioni, o perché in famiglia ci sono delle cose che non vanno, o perché si ha a che fare con una situazione che non decolla. Da settembre stai cercando di capire da che parte andare. Ecco, perché spesso o parlato di precarietà. Quindi, l’Ariete che di solito vuole vedere tutto chiaro e che è un grande avventuriero, in questi giorni non dico che è più prudente, ma insomma comincia a scontrarsi con qualche muro di gomma;

Toro. Per il segno del Toro questa giornata con troppe opposizioni planetarie può essere piena di ripensamenti, ma ricordiamo che i ripensamenti sono forse da stimolare negli altri perché tu sei sicuro di quello che vuoi. Quindi il problema, a questo punto non è tanto quello che tu pensi ma quello che pensano gli altri. Se in amore c’è qualcuno che non ti dà certezze, se tu senti che stai camminando su un pavimento non proprio solido e cerchi in qualche modo di mantenere l’equilibrio, è inevitabile che tu te la prenda con chi questo pavimento lo ha installato male. Insomma, hai capito la metafora: pare che attorno a te ci siano delle situazioni che non vanno. Uno per tutti la casa. Sono diverse le preoccupazioni a riguardo e forse anche le decisioni da prendere a breve;

Gemelli. Più ci avviciniamo al mese di dicembre e meglio è. Non mi stancherò mai di ripeterlo perché, evidentemente, a novembre capiterà qualcosa che riporta in gioco. Non bisogna, però, sottovalutare tutte le tensioni che ci sono state, anche dal punto di vita economico, legale. Però è come se ci fosse una svolta che potrà essere più o meno importante a seconda di come stanno le cose. Se una persona ha torto marcio non è che improvvisamente può avere ragione, per magari avrà una pena pecuniaria o altro diversa da quello che si aspettava. Se non è una causa, una questione legale (ci sarà anche chi vincerà una sfida, allora si tratta di ridimensionare/revisionare un rapporto di lavoro. Non saranno pochi i Gemelli che adesso dovranno fissare un incontro con soci, collaboratori, per capire cosa fare;

Cancro. La buona indicazione che le stelle offrono aiuta a recuperare anche il tempo perduto. Anzi, questa è una giornata molto, molto passionale e così i Cancretti avranno bisogno d’amore. tu sei molto lunatico, sei governato dalla Luna. Luna piena, Luna nuova: che differenza c’è? La Luna piena la vediamo, è bella, splendida, riesce addirittura a illuminare la notte, mentre la Luna nuova no, è buio totale. Quindi anche tu passi dei momenti di buio totale alternati ad altri di grande lucidità. Ecco questa è una giornata lucida, è una giornata utile. È importante dare spazio ai sentimenti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. In questo periodo hai bisogno di tranquillità e la giornata di oggi lo dimostra. Quindi, oggi Luna e Sole dissonanti chiedono a tutti i nati Leone di non fare troppe cose assieme, di non mettersi sotto scacco da soli. Evidentemente ci sono troppi dubbi da risolvere, per entro la fine di novembre- anche nell’ambito del lavoro- sarà necessario fare un discorso chiaro. Il Leone ama vincere e spesso anche quando vede che c’è qualcosa che non funziona cerca di vincere lo stesso. Sapete che questo è il segno della competizione, il che è una meraviglia e una disgrazia. Nel senso la meraviglia è legata al fatto che il Leone si migliora sempre e quindi in qualche modo quando si paragona agli altri e vuole superarli non fa altro che dare appunto, il meglio di sé. Ma è anche una sorta di grande fatica, peso, essere sempre in competizione, misurarsi sempre con gli altri, perché poi non si sta tranquilli. Ecco, oggi e domani un po’ di tranquillità è necessaria. Buone notizie a novembre per l’amore. Venere tornerà attiva;

Vergine. Il segno zodiacale della Vergine ha un po’ di stress addosso, questo l’ho detto più volte, solo che in questi giorni si farà sentire. Tra l’altro, mercoledì e giovedì saranno delle giornate un po’ a rischio nei rapporti con gli altri. Infatti, nella classifica ho dovuto mettere la Vergine per una volta un po’ sottotono, agli ultimi posti. Si tratta di momenti di passaggio, però ci sono tante cose da organizzare, troppe, e forse anche l’amore passa in secondo piano;

Bilancia. Tutti i nati Bilancia che non vivono novità in questo periodo sono fermi, in attesa di novità, ma con Saturno dissonante è probabile che nell’ambito del lavoro ci sia qualcosa che non funziona, ci sia ancora qualcosa da chiarire. Coloro che vogliono mantenere tutto sbagliano perché non si pu agire così, come quando in cantina mettiamo le cose che non ci servono perché un domani potranno servire. Ecco, spesso i Bilancia ragionano così, solo- e qui il riferimento non è alla cantina, ma alla vita– che i rapporti che non vanno, alcune relazioni che non funzionano, dovranno essere chiusi o per destino o per scelta;

Scorpione. Lo Scorpione oggi è molto ispirato. Spesso ho ricordato che i segni di acqua (Scorpione, Cancro, Pesci) sono veggenti. In qualche modo riescono a prevedere le cose, sentono le cose prima che accadano. E che ci si creda o no, ogni tanto si sentono queste vibrazioni tra l’altro, c’è chi può avere un sogno premonitore, c’è chi semplicemente ha un’avvisaglia derivata proprio dalla logica. Non è detto che si sconfini per forza nel mondo dell’inconsistente. Bello questo cielo per i nuovi amori e questa è una giornata utile perché si iniziano a delineare grandi progetti che spero tu possa fare con il partner giusto, anche in vista del futuro, e chi è solo da tempo magari non potrà pretendere immediatamente una garanzia a vita per un amore, però dovrebbe iniziare a innamorarsi.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario, con Venere alle porte, sarà sempre più attivo per quanto riguarda i sentimenti. Venere è nel tuo segno da venerdì 1 novembre quindi, in qualche modo, già da adesso si sente questa forza. La realtà è che tu sei un segno libero, quindi quando senti una persona lontana ti manca, quando la senti troppo vicina ti soffoca. Bello questo cielo per chi si propone in maniera positiva. Rimettersi in gioco è più facile anche nel lavoro;

Capricorno. Questa per il Capricorno è una giornata pensierosa ma fruttuosa. Che il Capricorno riesca a risolvere tutti i problemi di lavoro, economici, nati negli ultimi mesi non è così facile, ma in questo periodo il Capricorno può iniziare ea mettere ordine nelle cose che fa ed entro dicembre fare una scelta decisiva sarà importante. Stai studiando nuove strategie e puoi anche evitare, schivare un flop, nel senso che se ci sono persone che in questi giorni fanno delle cose sbagliate tu hai il coraggio di dire “Io non ci sto”;

Acquario. Oggi, per l’Acquario, meglio non fare confusione. Questa è una giornata un po’ pensierosa per questioni di soldi, contratti, documenti, quindi attenzione anche a quello che fai, a quello che firmi. Naturalmente, nessun problema se ti affidi a un esperto. Dichiamo che è una giornata faticosa ma attenzione anche produttiva. Per esempio, chi ha la possibilità di guadagnare più o meno a seconda delle circostanze, di portare avanti una compravendita, è favorito. In amore è meglio parlare solo se strettamente necessario;

Pesci. I nati Pesci hanno una bella emozione da vivere. Dicevo prima alo Scorpione che quando abbiamo grandi stelle i segni di acqua (e il Pesci è un segno di acqua) vivono quasi delle veggenze, quindi oggi potresti avere la sensazione che una persona sia lontana o anche molto vicina. Possibile che stanotte tu abbia un sogno premonitore: le vibrazioni ci sono. D’altronde, il segno dei Pesci non si accontenta mai della realtà. Tu hai bisogno di vivere in un mondo parallelo ed ecco perché ogni tanto hai anche la testa tra le nuvole. Dico sempre che quando incontrate una persona dei Pesci per strada, è possibile che non vi saluti, ma non perché ce l’ha con voi ma perché proprio non vi ha visto. A volte i nati sotto questo segno camminano per strada e pensano ad altro. Attenzione, però, alle distrazioni. Giornata proficua per iniziare a vedere un futuro importante. Piccole sfide già vinte, le grandi sfide le vincerai da dicembre;

