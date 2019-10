Parma-Verona, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Decima giornata di Serie A al via con l’anticipo fra Parma e Verona. Il match è in programma stasera alle ore 19 e sarà visibile su DAZN.

Il primo incontro di questo turno infrasettimanale, valevole per la decima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020, si giocherà questa sera alle 19 e vedrà all’opera i padroni di casa del Parma e il Verona. Il Parma ha bloccato la corsa dell’Inter sabato scorso e vuole continuare a far punti davanti al proprio pubblico; il Verona viene da due sconfitte consecutive e ha assoluto bisogno di tornare a muovere la classifica.

Sono molti gli infortuni in casa Parma: D’Aversa non potrà disporre di Cornelius, Inglese, Bruno Alves, Gagliolo, Laurini e Grassi. In mezzo al campo Hernani, Kucka e Barillà daranno supporto al tridente offensivo formato da Kulusevski, Gervinho e Karamoh. Il Verona torna a poter disporre di Miguel Veloso: il portoghese agirà in mezzo al campo insieme ad Amrabat. In avanti il polacco Stepinski sarà supportato da Verre e Zaccagni.

Le probabili formazioni:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

Parma-Verona sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 19 di oggi.

Se siete interessati a seguire il match e non avete alcun abbonamento su DAZN, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali. Per abbonarvi a DAZN andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Ricordiamo, inoltre, che dallo scorso 20 settembre gli abbonati a Sky hanno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.

A Parma sono appena 7 i precedenti in Serie A fra le due compagini: 3 i successi dei padroni, 3 i pareggi e solo 1 successo per il Verona. L’ultimo incontro disputato fra le due squadre risale alla stagione 2014/2015: in quell’occasione il match terminò con il risultato di 2-2 con i gol di Nocerino e Varela per il Parma e la doppietta di Toni per gli ospiti.