Probabili formazioni, decima giornata di Serie A: come scenderanno in campo le squadre nel turno infrasettimanale?

Decima giornata di Serie A. Il turno infrasettimanale di campionato parte stasera con due anticipi: alle 19 Parma-Verona e alle 21 l’Inter sarà di scena a Brescia. Domani alle 19 il Napoli ospita l’Atalanta di Gasperini al San Paolo, mentre alle 21 sono in programma 6 match in contemporanea con la Juventus che ospita il Genoa. Milan-Spal chiuderà la giornata nel posticipo serale di giovedì alle 21.

Torna immediatamente in campo la Serie A nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata di campionato. Si comincia stasera con le prime due partite in programma: Parma-Verona alle 19 e Brescia-Inter alle 21. Mercoledì alle 19 il big match di giornata fra Napoli e Atalanta promette spettacolo e gol. Alle 21 le altre partite: spiccano Juventus-Genoa e Udinese-Roma mentre la Lazio ospita il Torino allo Stadio Olimpico. Questo turno infrasettimanale sarà completato giovedì sera col posticipo fra Milan e Spal.

Ecco tutte le probabili formazioni della decima giornata:

Probabili formazioni Parma-Verona, martedì 29 ottobre ore 19:

Moltissime defezioni in casa Parma con D’Aversa che dovrà rinunciare a Inglese, Cornelius, Bruno Alves, Gagliolo, Laurini e Grassi; out per squalifica Scozzarella. In avanti il tridente offensivo sarà composto da Kulusevski, Gervinho e Karamoh. Nel Verona, Stepinski sarà il terminale offensivo con Verre e Zaccagni a supporto. Recuperato Miguel Veloso che farà coppia con Amrabat in mezzo al campo.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella Giu.; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

Probabili formazioni Brescia-Inter, martedì 29 ottobre ore 21:

Corini deve rinunciare a Chancellor: al centro della difesa giocheranno Cistana e Gastaldello. In avanti la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Donnarumma e Balotelli. Antonio Conte potrebbe fare un po’ di turnover. Skriniar è in ballottaggio con Bastoni e Candreva con Lazaro. In avanti possibile conferma per il tandem Lautaro Martinez-Lukaku.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Romulo; Donnarumma, Balotelli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Probabili formazioni Napoli-Atalanta, mercoledì 30 ottobre ore 19:

Rottura del crociato per Malcuit: a destra giocherà di Lorenzo, mentre Mario Rui verrà impiegato a sinistra. Recuperato Manolas che farà coppia in difesa con Koulibaly. In avanti Mertens e Milik dovrebbero spuntarla su Lozano e Llorente. Muriel e Ilicic guideranno l’attacco dei bergamaschi con uno fra Gomez e Malinovskyi a supporto. Freuler e De Roon in mezzo al campo, mentre Pasalic si accomoderà in panchina.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Insigne; Milik, Mertens.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel.

Probabili formazioni Cagliari-Bologna, mercoledì 30 ottobre ore 21:

Maran recupera Cacciatore sull’out di destra; al centro della difesa confermati Pisacane e Ceppitelli. In avanti Joao Pedro e Simeone dovrebbero spuntarla su Cerri. Nel Bologna sono ancora out Medel, Tomiyasu e Destro. Spazio a Mbaye a destra con Danilo e Bani al centro della difesa. In avanti il terminale offensivo dovrebbe essere Santander con Orsolini, Sansone e Soriano dietro di lui.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini Lu.; Nandez, Nainggolan, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Dzemaili, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone N.; Santander.

Probabili formazioni Juventus-Genoa, mercoledì 30 ottobre ore 21:

Buffon prenderà il posto di Szczesny in porta. Torna disponibile Cristiano Ronaldo dopo il riposo di Lecce: il portoghese farà coppia in attacco con uno fra Dybala e Higuain. In mezzo al campo è out Pjanic e dovrebbero scendere in campo Khedira, Bentancur e Matuidi. Nel Genoa Agudelo dovrebbe spuntarla su Pandev; Kouamè affiancherà Pinamonti in avanti. Confermato Schone in mezzo al campo.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Genoa (4-3-2-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Lerager, Agudelo, Kouame; Pinamonti.

Probabili formazioni Lazio-Torino, mercoledì 30 ottobre ore 21:

In casa Lazio possibile riposo per uno fra Immobile e Correa con Caicedo che è sicuro di un posto dal primo minuto in avanti. Marusic dovrebbe spuntarla su Lazzari a destra; conferme per Luis Alberto e Milinkovic Savic a centrocampo. Soliti dubbi per Mazzarri sulle fasce con Ola Aina e Laxalt che dovrebbero scendere in campo al posto di De Silvestri e Ansaldi. Verdi e Iago Falque agiranno insieme a Belotti in avanti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ola Aina, Baselli, Rincon, Laxalt; Iago Falque; Belotti, Verdi.

Probabili formazioni Sampdoria-Lecce, mercoledì 30 ottobre ore 21:

Ranieri punta su Ekdal e uno fra Bertolacci e Vieira in mezzo al campo, mentre sugli esterni a centrocampo dovrebbero agire Rigoni e Jankto. In avanti tandem formato da Gabbiadini e Quagliarella. In casa Lecce, qualche problema fisico per Majer: in mezzo al campo agiranno Petriccione, Tachtsidis e Tabanelli. In avanti Mancosu sarà il trequartista alle spalle di Falco e Babacar. Out Farias per una lesione muscolare.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Rigoni, Ekdal, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu, Falco, Babacar.

Probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina, mercoledì 30 ottobre ore 21:

In casa Sassuolo, Caputo tornerà al centro dell’attacco dopo la panchina contro il Verona: ai suoi lati ci saranno Defrel e Berardi. Conferma per Romagna al centro della difesa insieme a Marlon. Montella deve far fronte alle tre giornate di squalifica inflitte a Ribery e ai problemi fisici di Caceres e Lirola: i tre giocatori verranno rimpiazzati rispettivamente da Boateng, Ceccherini e Sottil.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Traorè, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Sottil, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng.

Probabili formazioni Udinese-Roma, mercoledì 30 ottobre ore 21:

Out per squalifica Opoku, il terzetto difensivo dei friulani sarà composto da Becao, Troost-Ekong e Samir. De Paul agirà da mezzala, con Okaka e uno fra Lasagna e Nestorovski in avanti. In casa Roma, Fonseca è intenzionato a schierare ancora una volta Mancini in mezzo al campo insieme a Veretout. Dzeko terminale offensivo con alle sue spalle Perotti, Zaniolo e Kluivert.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

Probabili formazioni Milan-Spal, giovedì 31 ottobre ore 21:

Ballottaggio in avanti Piatek-Leao con il polacco leggermente favorito. A destra Calabria prenderà il posto di Conti con Theo Hernandez che agirà sulla sinistra; possibile panchina per Biglia: al suo posto Bennacer. In casa Spal, qualche noia muscolare per Igor: il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Cionek, Vicari e Tomovic. In avanti Floccari dovrebbe far coppia con Petagna.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Spal (3–5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.