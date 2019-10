Si lancia dal balcone del Policlinico, finanziere di 50 anni si toglie la vita

Un nuovo dramma coinvolge un uomo in divisa.

Un sottufficiale della guardia di finanza di 50 anni si è tolto la vita lanciandosi dal balcone tra il terzo e il quarto piano di un edificio dell’ospedale Policlinico di Catania, dove era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di psichiatria.

Il militare era in aspettativa per malattia da circa un anno.

Immediato è giunto l commento del presidente della commissione Difesa della Camera, il deputato del M5S Gianluca Rizzo: “È l’ennesima tragica notizia di un suicidio tra gli appartenenti al comparto difesa-sicurezza. Non è più tollerabile assistere a questa conta del dolore, accelererò i tempi per la definizione di tutte le iniziative parlamentari in materia che stiamo discutendo in commissione Difesa”.

Rizzo ha quindi proseguito, prima di inoltrare la propria vicinanza ai familiari del finanziere: “In questi sei anni di esperienza in commissione, prima da deputato e oggi da presidente ho dato il massimo nella difesa dei diritti dei lavoratori del comparto. Basta con gli annunci di facciata e con le promesse di attenzione al tema, utili a costruire strutture autoreferenziali: si proceda a un cambio di marcia sul tema con i fatti, subito. Il mio cordoglio e la mia vicinanza più sincera alla famiglia e ai colleghi dell’autore del drammatico gesto”.