Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, martedì 29 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 29 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 29 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “La strada di casa”. A seguire una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata de “Il Collegio”. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “Colpevoli”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento di attualità e politica “#cartabianca”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata della soap opera “Una vita”. A seguire, il film “Presunto innocente”.

Su Canale 5 va in onda il film cult “Titanic”: Jack un giovane avventuriero squattrinato che vince un biglietto per partire col Titanic. A bordo, Jack incontra Rose, promessa sposa del figlio di un magnate. I due si innamorano, trascorrendo la lunga e tragica notte del naufragio insieme. In seconda serata, il film “La ragazza nella nebbia”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita da un nuovo episodio della serie tv “Trial&Error”.

Su La 7 va in onda il programma di approfondimento politico “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “007-Il domani non muore mai”: l’agente al servizio di Sua Maestà britannica questa volta deve vedersela con Elliot Carver, spietato proprietario di satelliti per comunicazioni e del quotidiano “Tomorrow” che tira cento milioni di copie. La sua intenzione e’ quella di manipolare gli avvenimenti e, pur di riprenderla con le sue televisioni, fa di tutto per far scoppiare la Terza Guerra Mondiale. James Bond tenta di tutto per tentare di sventare le oscure trame di Carver.

Stasera in TV, la programmazione di martedì 29 ottobre 2019

Rai 1

21:20 La strada di casa

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Il Collegio

00:00 Colpevoli

Rai 3

21:20 #cartabianca

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Una vita

23:30 Presunto innocente

Canale 5

21:20 Titanic

23:30 La ragazza nella nebbia (film)

Italia 1

21:20 Le Iene Show

01:00 Trial&Error

La 7

21:20 Dimartedì

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi